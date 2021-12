Un très bon partenaire

J’avoue qu’en voyant François Legault accaparer le dossier du retour des Nordiques à Québec, j’ai eu un gros doute.

Je me disais qu’il y avait assez de dossiers en retard au Québec, qu’en plus, il y avait l’énorme décision à prendre du nombre de personnes scientifiquement admises à une fête de Noël...

Comment savoir que c’est sécuritaire à 20 et dangereux à 21 ? Heureusement, le doc Horacio Arruda a consulté ses feuilles de thé scientifiques et a vu la vérité. Ce serait 20.

Quand même, il y avait de quoi être suspicieux. Pourquoi parler du retour des Nordiques alors que le dossier honteux des CHSLD s’abattait sur le gouvernement ?

QUE FERAIT LE GOUVERNEUR DU TEXAS ?

J’ai passé des heures au téléphone. Et un portrait a fini par émerger.

Celui d’un François Legault qui se penchait sur le dossier des Nordiques depuis juillet dernier. Peut-être un peu avant. Et qui, en personne ou par ses gens de confiance, avait mis au courant les hauts dirigeants de Québecor de ses intentions.

D’ailleurs, quand on épluche les communiqués émis par Québecor ou par Martin Tremblay de Gestev et patron du Centre Vidéotron, on réalise qu’une belle ouverture a été offerte au premier ministre et à Eric Girard, son ministre des Finances, quand le chef de la CAQ a parlé publiquement de son implication.

« Ce n’est pas incongru que le premier ministre du Québec ait l’intention d’entreprendre des démarches dans un dossier comme celui du retour des Nordiques. On peut croire que si le maire de Houston demandait l’appui du gouverneur du Texas pour attirer une équipe dans la ville, ça serait dans l’ordre des choses », s’est-on dit chez les personnes impliquées.

PARTENAIRE INCONTOURNABLE

En fait, Québecor a toujours soutenu que les centaines de millions nécessaires pour ramener une équipe de la Ligue nationale de hockey étaient disponibles si nécessaire.

Mais l’idée d’être un partenaire important dans un consortium d’investisseurs comme en parle le ministre des Finances Eric Girard est loin d’effaroucher les dirigeants de l’entreprise québécoise.

On sait déjà que Québecor sera un intervenant incontournable dans toute tentative d’attirer une équipe dans la capitale nationale. La compagnie est forte d’un bail auquel il reste plus de 30 ans à courir. N’importe quel groupe d’investisseurs devra s’asseoir avec les spécialistes de Gestev ou de Québecor pour négocier un loyer d’utilisation pour la nouvelle équipe. On ne pourra pas aller jouer au vieux Colisée ni au Palais des sports de Jonquière.

UN ACTIF À PROTÉGER

Plus on discute du sujet auprès des différents intervenants et plus on réalise que Québecor serait gagnante en devenant investisseuse à hauteur de 20 ou 25 %. Les 150 ou 200 millions permettraient de protéger les droits de télévision locaux pour TVA Sports comme le pourcentage de Bell au sein du Canadien a permis à RDS de sauver les matchs locaux du CH.

Il ne faut pas oublier que l’entreprise québécoise a de nombreuses filiales qui tireraient profit d’une équipe de la LNH à Québec.

L’effet de convergence serait maximisé encore une fois. Et c’est ce qu’on veut s’assurer d’avoir dans les grands bureaux. Tout en protégeant les compagnies de câblodistribution et de téléphonie qui sont très aimées par le grand public. On ne veut pas s’aliéner une clientèle loyale en jouant les fiers-à-bras.

Et la présence de Québecor parmi les actionnaires bloquerait l’accès à des compétiteurs comme Bell, Telus ou même Rogers.

Voilà sans doute ce qu’on se dit dans les hautes sphères de la tour du centre-ville.

Rappelons pour la police du Plateau que Le Journal fait partie de Québecor. Mais ça n’empêche pas un humble prolétaire de l’information de réfléchir entre deux défaites du Canadien.

Oh ! Les vilains milliardaires !

Mon confrère Hugo Dumas, le fils de Maurice, l’ancien gars de beat des Nordiques de Québec, s’est amusé hier à relever dans sa chronique les endroits où ont été tournées les scènes d’un film américain. La rue principale de Sainte-Agathe devient une rue d’un charmant village du New Hampshire, un bout de Notre-Dame devient une rue de Los Angeles...

Ce genre de situation, on le vit chaque année depuis des décennies.

Cette fois, c’était un charmant petit film américain. D’autres fois, ce sont des superproductions avec les plus grandes superstars internationales qui viennent à Montréal et au Québec.

L’Allemagne d’Elvis et de Priscilla a été recréée dans le Vieux-Québec. C’est vous dire.

AIDER LES MILLIARDAIRES

Et pourquoi ces grandes entreprises parfois milliardaires viennent-elles tourner au Québec ? Because les crédits d’impôt. Elles viennent dépenser au Québec, font travailler des Québécois et en échange, on leur refile une partie des impôts versés à Québec.

Pourquoi les paliers de gouvernements payent-ils 18,5 millions à la multimilliardaire Liberty Media pour avoir le droit de présenter le Grand Prix du Canada ? Parce que les spécialistes ont fait la preuve que le Canada et le Québec y gagnent encore au change.

Fait qu’avant de se péter la tête au plafond à partir d’un recyclage de faits déjà connus à propos du projet des X-Rays à Montréal, on va prendre le temps d’analyser tout ça en temps et lieu. Quand le baseball majeur et l’association des joueurs auront donné leur accord à une garde partagée...

SE PÉTER LA TÊTE AU PLAFOND

D’ici là, êtes-vous assez naïfs pour croire que des architectes, des ingénieurs, des fiscalistes, des grands fonctionnaires et des ministres n’ont pas déjà entrepris un travail de défrichage ?

Et surtout, rappelez-vous que le départ des Nordiques et des Expos a permis d’améliorer au boutte toutes les routes et tout le système de santé du Québec !!!

Ça va donc mieux depuis...