25 alcools et spiritueux pour vos cocktails

Les cocktails sont toujours aussi populaires. Le choix de spiritueux offert à la SAQ n’a jamais été aussi vaste. On y remarque d’ailleurs la place de plus en plus importante d’alcools québécois. Avec les Fêtes de fin d’année à nos portes, les occasions de célébrer seront nombreuses. C’est pourquoi Les Méchants Raisins vous proposent 25 coups de cœur et tout autant de suggestions pour les apprécier en cocktail.

HERA, liqueur, embouteillée au Québec

25 % | 43,25 $

Code SAQ : 14682989

Une liqueur de whisky avec une faible teneur en alcool développée et embouteillée au Québec. Saveurs délicates de whisky canadien complétées par des notes de figues, de cacao et d’amandes.

HERA SOUR

2 oz de HERA

1⁄4 oz de sirop d’érable

3⁄4 oz de jus de citron frais

1 blanc d’œuf

Garniture

2 traits d’amer angostura

Dans un shaker, ajouter tous les ingrédients, sauf l’amer angostura avec de la glace. Bien frapper. Filtrer finement dans une coupe à cocktail refroidie. Ajouter 2 traits d’amer angostura.

X by Glenmorangie, Highlands Single Malt

Écosse | 40 % | 59,25 $

Code SAQ : 14767229

La célèbre maison Glenmorangie a créé ce single malt en collaboration avec plusieurs barmen dans le but d’être mixé. C’est un whisky plus doux et plus riche aux arômes de poire, de vanille, d’orange confite et de caramel. On peut l’apprécier seul, évidemment, mais il surprend en cocktail.

GLENMORANGIE X CASSIS

2 oz de X by Glenmorangie

1 oz de jus de citron

1⁄2 oz de sirop de cassis

1⁄4 oz de sirop d’agave

Remplir un verre highball de glaçons. Ajouter le whisky, le jus de citron et le sirop d’agave. Remuer, puis garnir de sirop de cassis. Garnir d’une rondelle de citron et d’une mûre.

Cirka, Chili Vodka

Origine Québec | 40 % | 44,25 $

Code SAQ : 14620500

Une vodka entièrement élaborée avec du maïs 100 % du Québec à laquelle on ajoute des piments du Pérou, du Mexique et de la Turquie. On parle d’un indice de 40 000 sur l’échelle de Scoville, ce qui est considéré comme « torride ». Le meilleur plan pour relever votre bloody caesar !

BLOODY CAESAR

1 1/2 oz de vodka

4 oz de jus Clamato

1 c. à thé de sauce Worcestershire

Quelques gouttes de sauce Tabasco rouge (optionnel avec la Chili Vodka de Cirka !)

Quartier de lime/sel de céleri

Givrer le rebord d’un verre highball rempli de glaçons avec la lime et le sel de céleri. Ajouter tous les ingrédients. Remuer à l’aide d’une cuillère à mélanger. Assaisonner de sel et de poivre au goût et ajouter un céleri, asperge marinée ou cornichon.

Crèmette Choco-Noisette, embouteillée au Québec

Québec | 15 % | 35,75 $

Code SAQ : 14824027

Une crème alcoolisée imaginée et élaborée au Québec qui se distingue en n’étant composée d’aucun produit laitier. 100 % végane, elle est faite de lait d’avoine au chocolat et à la noisette et présente l’avantage d’être peu forte en alcool.

AFFOGATO DE LA MORT

Une affogato est en fait un dessert italien qui consiste à verser un espresso chaud sur une boule de crème glacée à la vanille. Il suffit de verser un trait de crémette choco-noisette, et le tour est joué !

Entre Pierre et Terre, liqueur de poire, préparée au Québec

Québec | 23 % | 33,75 $

Code SAQ : 14810469

Excellente liqueur élaborée avec des poires d’ici par cette microcidrerie et distillerie de Franklin. On devine le savoir-faire de Loïc Chanut qui travaille le plus naturellement possible. Un nez complexe et délicat. C’est moelleux, enveloppant et frais en bouche.

POIRE GIVRÉE

1 1⁄2 oz de liqueur de poire

1⁄2 oz de jus de citron

2 quartiers de citron

Ajouter quelques glaçons dans un verre old-fashioned, puis verser la liqueur de poire et le jus de citron. Garnir de quartiers de citron.

Stadaconé, Saronia, liqueur de fruits

Origine Québec | 23 % | 47,50 $

Code SAQ : 14810848

« S » pour Stadaconé et « Aronia » afin de mettre de l’avant cette petite baie rustique du Québec qui est cueillie à la main sur l’île d’Orléans. Élaborée à partir d’un distillat de bleuets québécois qui est ensuite aromatisé avec de l’aronia ainsi qu’un mélange de fraises et d’eau de rose.

RONCE D’ARONIA

3⁄4 oz de liqueur d’Aronia

1 1⁄2 oz de gin

1⁄2 oz de jus de citron

1⁄2 oz de sirop simple

Agiter le gin, le jus de citron et le sirop simple sur de la glace. Filtrer dans un verre avec de la glace. Garnir de liqueur Aronia et de zeste de citron.

Ubald, Route 363, Vodka de patate

Origine Québec | 40 % | 49,50 $

Code SAQ : 14737839

De la distillerie Ubald située à Saint-Ubalde, dans Portneuf, vers Québec, c’est l’une des rares vodkas élaborées 100 % ici. Faite à partir de pommes de terre imparfaites et pour lesquelles il n’y a pas de marché, c’est une vodka fine, douce et riche.

ESPRESSO MARTINI

2 oz de vodka

1 oz d’espresso refroidi

1⁄4 oz de sirop d’érable

1⁄4 oz de liqueur de café

Ajouter tous les ingrédients dans un shaker. Ajouter la glace au mélange. Shaker vigoureusement. Verser le cocktail dans un verre à martini ou dans une coupette, en le passant préalablement au tamis. Garnir d’un grain de café entier ou de poudre de cacao.

Distillerie de Montréal, Rosemont Sureau

Préparé au Québec | 23,5 % | 37,00 $

Code SAQ : 14703604

Encore un excellent alcool élaboré par Lilian Wolfelsberger, le grand druide derrière tous les produits de la Distillerie de Montréal. Cette fois, c’est le sureau qui est très répandu au Québec. Parfait pour ajouter de la saveur à vos gin-tonics ou à vos sangrias.

BEACH SIDE

2 oz de Sureau de Montréal

1 oz de jus d’ananas

1 oz de jus de lime

On verse dans un verre à vin dans lequel on y a ajouté de la glace, puis on complète avec du soda.

Comont, Spiritueux d’Agave

Préparé au Québec | 40 % | 54,50 $

Code SAQ : 14676001

Même si vous n’aimez pas la tequila, vous allez tomber sous le charme de cet alcool fermenté et distillé au Québec à partir d’agave bleu que Comont importe directement d’un producteur de la région de Jalisco au Mexique. C’est d’une grande finesse et très agréable à boire.

PALOMA

2 oz de jus de pamplemousse rose

1 1⁄2 oz de Spiritueux d’Agave

1⁄2 oz de jus de lime

1⁄2 oz de sirop simple

4 oz de soda citron-lime (7up)

Dans un verre à whisky, verser les glaçons. Ajouter tous les ingrédients sauf la boisson gazeuse. Ajouter une pincée de fleur de sel. Remuer. Compléter avec la boisson gazeuse.

Torres, Brandy 10 Imperial Reserva

Espagne | 40 % | 32,00 $

Code SAQ : 94367

Ce classique présent sur les tablettes de la SAQ depuis des décennies offre toujours un excellent rapport qualité-prix-plaisir. Onctueux et élégant. Un cadeau idéal à offrir à un amateur de cognac fin.

LE TEMPS DES CLÉMENTINES

1 1⁄2 oz de brandy

1 oz de liqueur d’agrumes Mandarine Napoléon

1⁄2 oz de jus de citron

1⁄2 oz de jus de clémentine

Glaçons

Prosecco

Verser tous les ingrédients dans un shaker. Remuer vigoureusement. Filtrer et servir dans un verre évasé, comme une coupe à champagne ou un verre Marie-Antoinette. Allonger de prosecco, au goût.

Distillerie Shefford, Acérum Brun

Québec | 23 % | 53,75 $

Code SAQ : 13489503 (500 ml)

L’acerum (l’appellation est protégée par une certification) est une eau-de-vie d’érable du Québec. Cet acerum brun élaboré dans les Cantons de l’Est est ample, onctueux et relevé d’arômes complexes d’écorce d’orange et d’épices douces.

GROG À L’ACERUM

5 oz d’eau bouillante

1 oz de sirop d’érable

1 oz d’acerum brun

Servir chaud dans votre tasse préférée. Garnir d’un zeste de citron.

Menaud, Camerise

Québec | 25 % | 49,00 $

Code SAQ : 14620526

Si vous aimez les arômes de sapinage et le petit goût salin du gin Menaud, vous aimerez cette liqueur de camerise, dont le style rappelle un peu la liqueur anglaise sloe gin. Juste assez sucré, mais pas trop, avec des notes de camerises qui persistent en finale.

CAMERISE FIZZ

2 oz de liqueur de camerise Menaud

1 oz de jus de citron

1⁄2 oz de sirop d’érable

Eau gazeuse

Verser tous les ingrédients dans un shaker. Remuer vigoureusement. Filtrer et servir dans un verre highball. Remplir le verre d’eau gazeuse.

Woodford Reserve, Straight Bourbon

États-Unis | 45 % | 50,00 $

Code SAQ : 10323111

Un classique au répertoire des bourbons à la SAQ. Un assemblage de maïs, seigle et malt subissant une triple distillation et élevé au moins six ans en barrique. Des notes boisées et de céréales avec un arrière-plan épicé et fruité.

WHISKY SOUR

1 1⁄2 oz de whisky américain

1⁄2 oz de jus de citron

1⁄2 oz de sirop simple

1 cerise au marasquin

Dans un shaker rempli de glaçons, verser tous les ingrédients, sauf la cerise. Agiter vivement pendant 8 à 10 secondes. Verser le contenu du shaker dans un verre old-fashioned. Placer la cerise au marasquin dans le verre.

Monnet, Cognac VSOP

France | 40 % | 71,25 $

Code SAQ : 14400611

Très joli cognac aux notes complexes d’épices, de caramel et d’abricot confit. C’est ample, riche et puissant tout en conservant de l’équilibre et une finesse indéniable. Longue finale chaleureuse.

FRENCH-CONNECTION

1 1⁄2 oz de cognac

1 1⁄2 oz d’amaretto

Remplir à moitié un verre de glace. Verser le cognac et l’amaretto. Mélanger à l’aide d’une cuillère.

The Dalmore, Highland Single Malt 12 Ans, Whisky

Écosse | 40 % | 93,50 $

Code SAQ : 11247906

Issu d’un assemblage de fûts de bourbon et de sherry oloroso, c’est un whisky puissamment marqué par des notes de café, de fruits séchés et de fumée. La bouche est ample, riche, presque grasse et dotée d’une longue finale aux accents salins. Un délice.

WHISKY HIGHBALL

2 oz de whisky

4 à 6 oz de ginger ale, de club soda ou d’eau pétillante

Remplir à moitié un verre de glace. Verser le whisky et l’allonger avec du ginger ale, du club soda ou de l’eau pétillante.

Les Îles, Spritz, Apéritif à base de gentiane

Québec | 15 % | 23,85 $

Code SAQ : 13841052

L’une des deux réponses québécoises au populaire Aperol. Le nez présente des parfums qui rappellent ceux d’un Mr Freeze orange de notre enfance. En bouche, l’amertume de la gentiane fait contrepoids à la douceur du sucre. Il ne manque qu’une touche d’acidité – celle de bulles ou de cidre du Québec, par exemple – pour un apéro festif.

POM’ SPRITZ

2 oz de spritz

3 oz de cidre fermier du Québec

Verser le spritz et le cidre fermier dans un verre à vin rouge rempli de glaçons. Ajuster le dosage au goût, selon les préférences en termes d’amertume.

Cremaglace, Lait au Chocolat

Québec | 15 % | 35,75 $

Code SAQ : 14808406

Après la vanille, la gamme de Cremaglace s’enrichit d’une délicieuse crème chocolatée, tout aussi légère en alcool. Un dessert liquide élaboré par l’équipe de Sylvain Lague (vodka White Keys, rhum Sainte-Marie). Ajoutez-en un trait à votre café ou servez-le en cocktail.

LE GRAND BLANC

1 oz de vodka

1 oz de Jägermeister Cold Brew (ou autre liqueur de café)

2 oz de Cremaglace chocolat

Version réinventée du White Russian. Dans un shaker, remuer vigoureusement tous les ingrédients avec quelques glaçons. Servir dans un verre à martini.

Spirit of York, Vodka

Toronto, Canada | 40 % | 40,00 $

Code SAQ : 14624623

Les amateurs de vodka voudront découvrir celle de cette distillerie de Toronto, dont la pureté aromatique n’a d’égale que sa suavité. Si cristalline et onctueuse qu’on aura envie de la servir seule sur glace. À 40 $, c’est un excellent rapport qualité-prix.

VODKA - TONIC SUREAU

2 oz de vodka Spirit of York

5 oz de Tonic 1642 Fleur de Sureau

Glaçons

Verser la vodka dans un verre highball rempli de glaçons. Ajouter du tonic à la fleur de sureau au goût et garnir d’un zeste de citron.

Ti Arrangés de Ced, Rhum Ananas Victoria

Antilles | 32 % | 50,75 $

Code SAQ : 14016003 (700 ml)

À première vue, on peut ne pas être inspiré par les gros morceaux d’ananas qui macèrent dans cet assemblage de rhums agricoles de Martinique et de Guadeloupe. Une fois dans le verre, on se ravise vite ; les saveurs d’ananas et de vanille de ce délicieux « arrangé » sont vraiment séduisantes. Si vous n’avez pas trop le bec sucré, ajoutez-y un trait de lime et mélangez vigoureusement avec de la glace. Un voyage économique dans les Antilles.

PIÑA COLADA (simplifié)

3 oz de Rhum arrangé Ananas Victoria

2 oz de lait de coco

1 trait de jus de lime au goût

Verser tous les ingrédients dans un mélangeur avec une tasse de glaçons jusqu’à ce que le tout ait une consistance de slush. Servir dans un grand verre sur pied et décorer d’une tranche fine d’ananas.

Val Caudalies, Vermouth Sec, Lab

Québec | 18,5 % | 24,80 $

Code SAQ : 13530078 (500 ml)

Plus distinctif et aussi plus sec (évidemment !) que le vermouth doux de Val Caudalies, celui-ci est mis à macérer avec de la gentiane, de l’absinthe, du piment de la Jamaïque, de l’ananas, de l’olive verte et une dizaine d’aromates. Un must pour l’amateur de dirty martini.

MARTINI CLASSIQUE (gin ou vodka)

2 1⁄2 oz de London dry gin

1⁄2 oz de Vermouth sec Lab Val Caudalies

Olive verte géante (en déco)

Verser tous les ingrédients dans un shaker rempli de glaçons. Remuer avec une cuillère. Filtrer et servir dans un verre à martini. Garnir d’une olive verte géante.

Distillerie Mariana, Avril, Liqueur d’amande et noyau

Québec | 26 % | 35,50 $

Code SAQ : 13673941

Une fois le cégep terminé, on croyait avoir dit adieu pour toujours à l’amaretto. Puis, quelques amis bien avisés nous ont fait goûter cette liqueur de noix forestières élaborée dans Lanaudière. Coup de cœur instantané ; les années de cégep peuvent recommencer.

AVRIL SURET

1 oz de liqueur Avril

1 oz de jus de citron

1 blanc d’œuf (pour l’émulsion)

1 tranche de citron

Verser tous les ingrédients dans un shaker, sauf les glaçons. Remuer vigoureusement jusqu’à ce que le blanc d’œuf crée une mousse dense. Ajouter les glaçons dans le shaker et remuer à nouveau. Servir dans un verre vintage sur pied, décorer d’une tranche de citron.

Menaud, Vodka

Québec | 40% | 60,75 $

Code SAQ : 14016505

Cette distillerie et microbrasserie de Clermont, dans Charlevoix, continue de nous étonner. Leur vodka est, de loin, notre grand coup de cœur. Un spiritueux d’une exquise pureté, manifestement élaboré dans les règles de l’art.

VESPERITIF MARTINI

1 oz de vodka Menaud

3 oz de London dry gin

1 oz de Caperitif de AA Badenhorst

1 zeste de citron (pour la déco)

« Shaken, not stirred ». Mélanger vigoureusement tous les ingrédients, sauf le citron, dans un shaker. Filtrer et servir dans un verre à martini avec un zeste de citron.

White Keys, Vodka

Québec | 40 % | 40,00 $

Code SAQ : 14536586

Cette vodka est enrobée par l’onctuosité de l’eau d’érable, concentrée par osmose inversée. Résultat : un fini souple et suave, sans l’aspect brûlant de certaines vodkas.

MONTREAL MULE

2 oz de vodka

1⁄2 oz de jus de lime

4 oz de bière de gingembre (ginger beer – ne pas confondre avec du ginger ale)

Verser la vodka et le jus de lime dans un verre highball rempli de glaçons. Mélanger avec une cuillère. Compléter par de la bière de gingembre, au goût. Décorer d’un quartier de lime.

Kawar, Arak

Israël | 45 % | 31,00 $

Code SAQ : 11860137

L’Arak est une boisson anisée du Moyen-Orient. Celui qu’élabore la famille Kawar dans la région de Nazareth est issu d’une triple distillation de hebron blanc (ou xynisteri, un cépage d’origine chypriote) et d’anis syrien. Un spiritueux unique pour apporter une touche d’exotisme à vos cocktails.

SOLEIL LEVANT

2 oz d’arak

4 oz de jus de pamplemousse

2 oz d’eau gazeuse

Verser le jus de pamplemousse dans un verre highball rempli de glaçons, ajouter l’arak, mélanger avec une longue cuillère à cocktail et compléter avec de l’eau gazeuse, au goût. Décorer d’un zeste de pamplemousse et de quelques feuilles de basilic pourpre.

Distillerie La Chaufferie FMR, Henri G.

Québec | 23 % | 35,00 $

Code SAQ : 14682840 (500 ml)

Le goût de cette liqueur de noyer noir élaborée à Granby du-grain-à-la-bouteille oscille entre celui de l’Amaretto (liqueur d’amandes) et du Frangelico (liqueur de noisettes). Ses saveurs réconfortantes de noix évoquent une marche en forêt.

NUTTY MARTINI

2 oz de vodka

1 oz de Henri G.

2 gouttes de bitter Noix de noyer d’Amer Kebek

Glaçons

Verser tous les ingrédients dans un shaker. Mélanger vigoureusement. Filtrer et servir dans un verre à martini. Décorer d’une griotte confite sur un pic à cocktail pour une touche vintage.