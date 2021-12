Christian Mbilli: Curieuse pesée, prometteur combat

C’est l’heure de vérité pour Christian Mbilli : il fera face, ce samedi soir en Pennsylvanie, à l’Américain Ronald Ellis dans ce qu'il qualifie de combat le plus important de sa carrière.

Vendredi, les deux boxeurs devaient respecter la limite de poids de 168 livres. Mbilli (19-0-0, 18 K.-O.) a fait osciller la balance à 165,5 lb tandis qu’Ellis (18-2-2, 12 K.-O.) a d’abord affiché un poids de 169 lb avant de revenir mystérieusement à 168,1 lb quelques instants plus tard. Ne restait plus qu’à retirer les sous-vêtements à l'abri des regards...

«Ce combat-là pourrait changer ma vie au point de vue boxe, au point de vue du classement et au point de la vision mondiale, a confié Mbilli, dans une entrevue accordée au journaliste Andy Mailly-Pressoir, du réseau TVA Sports. Si je bats Ellis, je pense que tous les grands noms et les réseaux de télévision vont se dire : "le petit Français qui est au Québec, finalement, ce n’est pas de la rigolade".»

À propos, le combat opposant Mbilli à Ellis, pour le titre WBC Continental des Amériques, sera justement diffusé sur la chaîne TVA Sports, samedi soir, à compter de 22h30.

«C’est vraiment un adversaire de qualité, il a un bon jab, il est rapide et il bouge bien, a qualifié Mbilli, à propos de celui qui est un partenaire d’entraînement régulier du champion Canelo Alvarez. On a mis tout en place pour neutraliser tout ça.»

Un message à Canelo?

Une victoire de Mbilli lui permettrait justement de s’approcher d’un combat de championnat du monde contre Alvarez. L’objectif immédiat est de faire sa place dans le top 5. Un éventuel duel avec l’Américain David Benavidez est aussi dans la mire.

En l’emportant contre Ellis à l'auditorium Zembo Shrine de Harrisburg, Mbilli prévoit lancer «un message sans escale à Canelo comme quoi je suis là aussi».

«On pousse derrière et on arrive pour la ceinture de champion du monde», a ajouté Mbilli.