Coaticook: don d’équipement de hockey pour les plus démunis

Le magasin Sports Trans-Action de Coaticook, en Estrie, fera don d'équipement de hockey gratuitement cette fin de semaine aux jeunes plus démunis.

Tous ceux qui aimeraient acheter des articles pour le hockey, mais qui n’en auraient pas les moyens, sont invités à se présenter à la succursale du commerce à Coaticook.

«Ça va nous faire plaisir de les conseiller pour leurs besoins à eux. On redonne au suivant finalement!» a lancé le copropriétaire de Sports Trans-Action, Marco Roy, en entrevue vendredi avec TVA Nouvelles.

Les jeunes comme les moins jeunes pourront trouver patin à leur pied. Les propriétaires du magasin veulent offrir la chance de jouer au hockey à tous les enfants et à tous les parents qui le désirent. Ces familles dans le besoin sont malheureusement de plus en plus nombreuses en Estrie.

«Dans les dernières années, c’est une augmentation de 5 % qu’on a vu dans le nombre de demandes d’aide», a souligné le directeur général d’Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion.

Il y a des mesures d'aide mises en place comme l’aide financière de la Fondation Justin Lefebvre. La mission de cette dernière est d'ailleurs de donner accès à des activités sportives aux familles à faible revenu.

Le sport fait la différence dans la vie de plusieurs jeunes. «On est tellement fiers de voir qu’on a changé quelque chose dans la vie de ces familles et de ces enfants», a mentionné avec émotion la directrice générale de la Fondation Justin Lefebvre, Marie-Pier Savaria.

Les Estriens sont toujours invités à apporter des pièces d'équipement qui ne servent plus au Sports Trans-Action de Coaticook afin de donner au suivant.