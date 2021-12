Colombie-Britannique: un vignoble inondé se fait voler ses derniers barils

Après avoir été submergé d’environ sept pieds d'eau à cause de la crue des eaux le mois dernier, un domaine vinicole d'Abbotsford en Colombie-Britannique a vu disparaître les quelques barils de vins sauvés des inondations.

Lors des inondations qui ont frappé le domaine vinicole Ripples Estate Winery, le courant avait emporté des tonneaux de vin d’une valeur de 200 $ à 600 $. La distillatrice en chef, Kelsey Mostertman, et sa famille ont travaillé pour sortir une vingtaine de tonneaux de l'eau, mais le lendemain matin, lorsque l’équipe est allée les chercher, ils avaient disparu, a rapporté le «North Shore News».

«J'espère que c'était une erreur et que les gens pensaient que c'était des ordures», a déclaré la dame qui veut chasser les voleurs du secteur.

Sa famille demande aux gens de rester en dehors des zones inondées pendant qu'ils essaient de nettoyer le domaine et de récupérer le matériel. Ils estiment qu’actuellement, il y aurait beaucoup de circulation inutile.

Dégâts dévastateurs

Kelsey Mostertman a indiqué que les dégâts causés par les tempêtes de novembre ont été dévastateurs pour ses parents. «Maintenant, ils se débarrassent simplement de tous leurs souvenirs et de tout ce qu’ils ont construit».

Les deux maisons installées sur la propriété ont été inondées ainsi que leur salle de dégustation et leur salle à cocktails. Les panneaux électriques et les réfrigérateurs ont également été endommagés, mais le plus préoccupant concerne l’alcool et les fruits cultivés.

«Nous avons une chambre froide de la taille d'un petit salon rempli de myrtilles pour faire l’alcool pendant l'hiver et toutes celles-ci ont été complètement inondées et trempées, a expliqué Mme Mostertman. Nous envisageons donc des pertes importantes.»

Les bleuets, qui sont vitaux pour la ferme, ont également été détruits.

«Nous ne savons pas s'ils vont récupérer; nous utilisons nos myrtilles pour faire notre vin, nos spiritueux, notre vodka, notre gin. Si ces buissons ne renaissent pas, ce qui est très probable, nous devrons attendre au moins cinq ans avant de pouvoir bénéficier de cette source de revenus, car les myrtilles mettent environ cinq ans à produire», a-t-elle ajouté.

Des bouteilles de vin qui étaient dans la crue des eaux ont également été jetées.

«Toutes nos bouteilles de vin ont ces bouchons perméables sur eux, donc tout le vin va devoir être détruit. Tous nos tonneaux de vin, qui sont en bois, absorbent les eaux de crue et tout ce vin a été gâté», a-t-elle déploré.

La famille ignore combien il en coûtera pour réparer la cave et la propriété. Une collecte de fonds GoFundMe a été créée dans l'espoir de récolter 75 000 $.

