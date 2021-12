Comment aider ma fille à ne pas tomber dans le piège des garçons?

Je suis la maman d’une presque ado de 12 ans. C’est une jeune fille adorable mais extrêmement influençable. Elle se laisse facilement entraîner dans tout ce qui est à la mode chez les jeunes de son âge et quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça m’inquiète. Qu’est-ce qui leur prend à tous ces jeunes garçons qui font circuler des photos compromettantes de leurs petites amies qui ont eu la malheureuse idée de se montrer nues devant eux ? S’il fallait que ça arrive à ma fille, je ne m’en remettrais pasjuste à penser au traumatisme que ça engendrerait certainement chez elle. Comment la mettre à l’abri de ça ?

Anonyme

La seule façon de la prémunir contre un tel péril, c’est de l’éduquer pour qu’elle comprenne les dangers que ça pourrait représenter pour toute sa vie future. Une photo intime n’est plus intime à partir du moment où on la partage, et le malheur, c’est qu’une fois rendue publique, des traces en circuleront à jamais dans la société.