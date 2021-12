Communication inclusive à l’Université du Québec

Je vous ai déjà parlé de la CBC et de ses 18 mots à éviter pour être sûr de n’offenser personne.

Je vous présente aujourd’hui le Guide de la communication inclusive du réseau de l’Université du Québec, qui contient lui aussi de nombreuses perles.

PAROLES, PAROLES

Le guide de 61 pages développé par « la communauté de pratique en équité, diversité et inclusion » date d’octobre 2021.

On y précise qu’il faut « adopter une posture de vigilance pour véhiculer des messages non sexistes, non racistes, non hétéronormatifs, non cisnormatifs et non capacitistes ».

On y parle du terrible « prisme androcentrique de notre société » et du formidable « concept de féminisation ostentatoire ».

Dans un courriel, on évite Madame/Monsieur pour « minimiser les risques de mégenrer une personne ». On devrait faire référence aux parents plutôt qu’à la mère et au père « pour reconnaître et respecter une diversité de modèles familiaux ».

On propose comme option aux mots genrés des néologismes non binaires comme cellui, toustes, froeur, nombreuxes, heureuxe, citoyan, collaboratrix, contributaire, lectair.

Pour les documents imprimés, « ne pas utiliser la couleur comme seul élément distinctif, pour tenir compte des personnes daltoniennes ».

Il faut « utiliser les banques d’images en ligne avec prudence » car « on y retrouve une surreprésentation de personnes blanches ». Mais attention ! Il faut « veiller à ne pas instrumentaliser certains groupes en les mettant de l’avant “seulement” pour l’image de diversité que cela projette ».

Par contre, il faut « éviter les photos sans visage ou les personnages à la peau d’une couleur improbable. Par exemple, éviter de représenter toutes les personnes avec une couleur de peau mauve pour ne pas avoir à faire des choix quant à l’origine ethnique des personnages. L’objectif est de souligner la diversité, pas de l’effacer ou de l’aplanir ».

« Lors des plénières, intégrer un énoncé de reconnaissance territoriale dans l’allocution d’ouverture. Lorsque des sujets sensibles, douloureux ou troublants doivent être abordés, il est recommandé d’aviser l’auditoire en amont, par respect pour les personnes directement concernées par l’enjeu ».

ATTENTION, DANGER !

À lire ce guide, je me dis que la communication est un terrain miné et que c’est difficile de marquer des buts sans fautes.

Mais j’apprends en page 38 que « pour intégrer la déconstruction des stéréotypes et des modèles discriminatoires », il faut « éviter d’utiliser des métaphores sportives ou guerrières pour parler des affaires politiques ou des lieux décisionnels ».

Ouf, j’espère que je n’ai offensé personne.