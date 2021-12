Des décisions déjà prises

CALGARY | Le camp final de sélection de l’équipe nationale junior n’est vieux que de deux jours et trois séances d’entraînement officielles que certaines décisions sont déjà prises.

Les trois joueurs qui ont gagné la médaille d’argent l’an dernier seront de retour. L’espoir du Canadien, le défenseur Kaiden Guhle, figure dans ce lot avec l’attaquant Cole Perfetti et le gardien Dylan Garand.

Au total, une dizaine de postes seraient déjà assurés. Du nombre, Mavrik Bourque, des Cataractes de Shawinigan, s’entraînait vendredi après-midi sur la glace de l’aréna WinSport, situé au Parc olympique du Canada à Calgary, au sein de ce groupe.

L’un des meilleurs espoirs en prévision du prochain repêchage de la LNH, Shane Wright, patinait aussi parmi ces favoris sélectionnés par les bonzes.

Du haut de ses 6 pi 1 et 187 livres, l’attaquant de 17 ans évoluant chez les Frontenac de Kingston possède tous les attributs pour réussir rapidement parmi l’élite mondiale. Il est puissant, habile patineur, extrêmement doué en plus d’être doté d’un sens du jeu incomparable.

Même si Hendrix Lapierre a joué six matchs chez les Capitals à Washington en début de saison, il ne figurait pas parmi le petit groupe. Jake Neighbours et Mason McTavish, qui ont évolué respectivement à Saint-Louis et Anaheim, y étaient.

Appelé à commenter les décisions, l’entraîneur-chef Dave Cameron a signalé avoir communiqué avec ses ouailles. « Il y a des gars qui sont au sommet de notre liste, dont les joueurs qui sont de retour avec nous. Il faut sélectionner ceux qui nous permettront de devenir la meilleure équipe. »

En faisant le décompte, il resterait 15 postes ouverts pour les 25 joueurs exclus du petit groupe. Ils auront à impressionner lors des deux matchs du week-end face aux étoiles universitaires.