Fête des 145 enfants du Club Richelieu Montréal

Le Club Richelieu Montréal a organisé une fête de Noël et des activités pour 145 jeunes provenant du Centre-Sud de Montréal. Les festivités ont eu lieu au parc Médéric Martin, suivies d’une remise de cadeaux à l’intérieur du gymnase du centre Malépart.

Photo courtoisie, Pascale Vallée

La présidente du Club Richelieu Montréal, Micheline Fortin, ainsi que maman Noël et le père Noël ont servi du chocolat chaud à Zoé et à Pierre.

Photo courtoisie, Pascale Vallée

L’ancien président du Club Richelieu Montréal, Alexandre Pariseau, et les deux magnifiques lutins ont accompagné plusieurs jeunes, dont Zachary et Zara, tout au long de cette soirée féérique.

Photo courtoisie, Pascale Vallée

Avant l’arrivée des jeunes dans le gymnase, on a aperçu Pierre Petit et Lorena Lopez, membres du Club Richelieu Montréal, entourant le père Noël, Noah et sa sœur, Emma, et maman Noël.

Photo courtoisie, Pascale Vallée

Candidate au doctorat en neuropsychologie, Audrey-Rose Charlebois-Poirier, récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour son excellence scolaire et son implication sociale, est en compagnie de son père, Gérard Charlebois, qui a reçu la médaille de l’Assemblée nationale.

Photo courtoisie, Pascale Vallée

Le député Jean Rousselle est entouré des récipiendaires de la médaille de l’Assemblée nationale, les deux frères Mike et Carlo Sciaraffa, Louise Normandeau et Chantale Chartrand (pour son père Irénée Chartrand) ainsi qu’Alizera Arzani.

Photo courtoisie, Pascale Vallée

C’est un montant de 18 000 $ que la Fondation Yvon Michel a remis à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill. Les boxeuses Kim Clavel et Marie-Eve Dicaire sont en compagnie de Stéphanie Drolet et Yvon Michel.