Gala de la LCF: aucun joueur des Alouettes récompensé

William Stanback, David Ménard et les Alouettes de Montréal ont fait chou blanc lors de la remise des prix individuels au Gala de la Ligue canadienne de football, vendredi à Hamilton, en marge de la fin de semaine de la 108e Coupe Grey.

C’est le quart-arrière des Blue Bombers de Winnipeg Zach Collaros qui s’est vu remettre l’honneur annuel le plus prestigieux, soit celui du joueur par excellence du circuit Ambrosie. Il a ainsi été préféré au porteur de ballon de l’organisation montréalaise William Stanback, qui était le candidat parmi les équipes de l’Association de l’Est à l’obtention de ce trophée.

En 2021, le pivot a mené les siens vers une fiche de 11-3, la meilleure de la LCF, en complétant 70,2% de ses relais pour 3185 verges de gains et 20 passes de touché, contre seulement six larcins. Collaros était aux commandes de l’attaque la plus productive de la ligue, elle qui a inscrit 322 points et 35 majeurs, deux sommets de la ligue cette saison.

Collaros, qui participera d’ailleurs au match de la Coupe Grey dimanche, est ainsi devenu le premier membre des Blue Bombers depuis 2002 à enlever cet honneur, alors que Mitl Stegall avait réussi cet exploit à l’époque.

Lokombo devance Ménard

Le Québécois David Ménard, représentant dans l’Est pour le trophée remis au joueur canadien par excellence, est aussi arrivé à court. L’autre finaliste, soit secondeur des Lions de la Colombie-Britannique Bo Lokombo, a plutôt hérité de cet honneur.

Des sept prix individuels remis, quatre ont été remportés par des membres de la formation de Winnipeg. Mis à part Collaros, le secondeur Adam Bighill a reçu le titre de joueur défensif par excellence pour la troisième fois de sa carrière. Stanley Bryant a quant à lui obtenu le trophée du joueur de ligne offensive par excellence, lui aussi pour la troisième fois de sa carrière. Finalement, l’instructeur Mike O’Shea s’est vu remettre le prix du meilleur entraîneur-chef de l’année.

Le coéquipier de Lokombo, Jordan Williams, a été nommé meilleure recrue de la saison. Finalement, DeVonte Dedmon est le seul joueur qui appartient à une équipe de l’Association de l’Est qui a été honoré. Le membre du Rouge et Noir d’Ottawa est reparti de Hamilton avec le titre de joueur par excellence sur les unités spéciales.

Les travailleurs de la santé reconnus

La LCF a louangé le boulot accompli par tous les travailleurs de la santé durant la pandémie en leur remettant quelques prix. Ainsi, l’infirmière de Hamilton Sara May a obtenu le Prix du commissaire pour son travail remarquable.

Les médecins-chefs de la LCF ont pour leur part obtenu le Prix d’excellence pour le leadership Hugh-Campbell, pour l’établissement et le maintien des protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

«Alors que la plupart d'entre nous étions assis en toute sécurité à la maison, nos travailleuses et nos travailleurs de première ligne ont courageusement défendu le Canada, a mentionné le commissaire Randy Ambrosie, par voie de communiqué. Les travailleuses et les travailleurs de première ligne du monde entier ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous aider à veiller sur nous, pour nous aider à nous garder en santé, en sécurité et bien protégés, et pour que nous ne manquions de rien.»