Grand Théâtre de Québec: Damien Robitaille s’offre la totale

Habitué depuis les débuts de la pandémie à tout faire, seul à la maison, Damien Robitaille s’est offert la totale entouré des musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec. Et il y a pris beaucoup de plaisir.

« C’est incroyable. C’est l’fun », a-t-il lancé, après l’interprétation de Il me semble, précisant qu’il y avait Bach, Beethoven, Mozart et maintenant Damien Robitaille.

Et il en a rajouté une petite couche en disant, à la blague, que le compositeur George Bizet l’avait copié et qu’il voulait l’emmener en cour pour plagiat.

Et, pour en faire la démonstration, il s’est égosillé avec quelques lignes de l’Amour est un oiseau rebelle, de l’opéra Carmen, avant de poursuivre, dans le même ton, avec Avant que vienne l’avalanche.

Ça peut sembler un peu étrange, au départ, un concert de Damien Robitaille avec un orchestre symphonique, mais ça fonctionne...

L’artiste, qui plus jeune, rêvait de devenir un pianiste classique, a vécu l’expérience à fond. Il n’y avait pas de groupe sur scène pour l’accompagner, sauf deux choristes et les 60 musiciens de l’OSQ sous la direction du chef David Martin.

« Je vis un peu ce rêve-là », a-t-il dit.

Ce qui permettait aux arrangements de Jean-Nicolas Trottier de donner une autre dimension à ces chansons comme sur Chance en or, Un jour ton jour viendra, Univers parallèles, Astronautes et la complexe Le touriste du temps. À la fin de Mètres de mon être, il a levé le pouce dans les airs, satisfait, en regardant les musiciens.

L’homme et son orchestre

Au retour de l’entracte, il a donné un petit congé à l’orchestre, pour mettre en vedette un autre orchestre. Le sien. Celui de ses 241 vidéos mis en ligne depuis le début de la pandémie.

« Je ne peux plus donner un spectacle, maintenant, sans faire l’homme-orchestre », a-t-il fait savoir.

Derrière le piano à queue et sa petite batterie, il a repris les Don’t Stop Me Now de Queen, I’m Still Standing d’Elton John, Black Dog de Zeppelin, Piano Man, Hey Jude, chanté par le public et les musiciens de l’orchestre, Ghostbusters, Insane in the Brain de Cypress Hill, La danse à St-Dilon, Pump Up the Jam et autres courtes reprises.

Une vingtaine de minutes appréciées du public avant de poursuivre avec l’orchestre et quelques chansons de Noël, Homme autonome et la lumineuse Here comes the Sun des Beatles qui a mis un terme à la soirée.

♦ Damien Robitaille remet ça, ce soir, avec une deuxième représentation à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.