Julian Assange pourra être extradé vers les États-Unis

LONDRES | La Haute Cour de Londres a annulé vendredi en appel le refus d’extrader vers les États-Unis le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, que Washington veut juger pour une fuite massive de documents.

La Cour «autorise l’appel» formé par les États-Unis, a déclaré le juge Tim Holroyde, ce qui signifie que la justice annule la décision de première instance et que la justice britannique devra de nouveau statuer sur la demande d’extradition américaine.

Les hauts magistrats britanniques reviennent ainsi sur la décision initiale de la juge Vanessa Baraitser, qui il y a près d’un an s’était opposée à la remise aux autorités américaines de l’Australien âgé de 50 ans, invoquant le risque de suicide du fondateur de WikiLeaks.

Dans sa décision vendredi la Cour estime que les États-Unis ont fourni des assurances sur le traitement qui serait réservé au fondateur de WikiLeaks en cas d’extradition, répondant ainsi aux inquiétudes de la juge de première instance.

La compagne de Julian Assange, Stella Moris, a immédiatement dénoncé une «grave erreur judiciaire», dans un communiqué transmis par WikiLeaks.

Les États-Unis reprochent à Julian Assange d’avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Poursuivi notamment pour espionnage, il risque jusqu’à 175 ans de prison dans une affaire qui représente, selon ses soutiens, une attaque gravissime contre la liberté de la presse.

Incarcéré dans une prison de haute sécurité près de Londres, Julian Assange avait été arrêté par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans dans l’ambassade londonienne de l’Équateur où il s’était réfugié alors qu’il était en liberté sous caution.

Il craignait alors une extradition vers les États-Unis, ou la Suède où il faisait l’objet de poursuites pour viol depuis abandonnées.

«Alcatraz des Rocheuses»

Lors de l’audience en appel au sujet de son extradition, qui s’est tenue sur deux jours fin octobre, les États-Unis ont cherché à rassurer sur le traitement qui serait réservé au fondateur de WikiLeaks.

L’avocat représentant le gouvernement américain, James Lewis, a assuré qu’Assange ne serait pas incarcéré à la prison de très haute sécurité ADX de Florence, dans le Colorado, surnommée l’«Alcatraz des Rocheuses», où sont notamment détenus à l’isolement quasi total des membres d’Al-Qaïda.

La justice américaine s’assurerait que le fondateur de WikiLeaks reçoive les soins cliniques et psychologiques nécessaires et qu’il puisse demander à purger sa peine en Australie, avait-il affirmé.

L’avocat de Julian Assange, Edward Fitzgerald, avait quant à lui rétorqué que les assurances américaines ne changent rien et que subsiste «un grand risque de suicide, quelles que soient les mesures» qui seraient prises.

Le mois dernier, Stella Moris, la compagne de Julian Assange avec laquelle il a eu deux enfants lorsqu’il était reclus à l’ambassade d’Équateur, a annoncé que le couple avait reçu l’autorisation de se marier à la prison de Belmarsh où l’Australien est détenu.

Il a également reçu le soutien d’une quarantaine de députés français de tous bords qui ont plaidé pour que Julian Assange puisse bénéficier de l’asile politique en France.

Julian Assange se trouve sous le coup de poursuites lancées sous la présidence de Donald Trump. Sous le prédécesseur de ce dernier, Barack Obama qui avait Joe Biden pour vice-président, la justice américaine avait renoncé à poursuivre le fondateur de WikiLeaks.

Mais l’élection de Joe Biden à la Maison-Blanche n’a pas apporté l’inflexion espérée par les soutiens de l’Australien.

«Profondément inquiètes», plusieurs ONG, dont Amnesty International, Human Rights Watch et Reporters sans frontières, ont demandé mi-octobre dans une lettre ouverte au ministre américain de la Justice Merrick Garland d’abandonner ces poursuites.

Julian Assange, héros controversé de la liberté d’informer

AFP

«Terroriste high-tech» ou héros traqué de la liberté d’informer, le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, qui a perdu vendredi une étape importante dans sa bataille pour éviter l’extradition vers les États-Unis, a vu son image se troubler avec le temps.

Les États-Unis veulent juger l’Australien de 50 ans pour une fuite massive de documents. Une juge britannique s’y était opposée en première instance, mettant en avant un risque de suicide, mais après des assurances de Washington sur ses conditions de détention, la haute Cour de Londres a cassé vendredi cette décision, renvoyant le dossier devant une juridiction de première instance.

Julian Assange, dont la compagne Stella Moris a souligné vendredi qu’il était «d’une façon ou d’une autre» privé de liberté depuis 11 ans, est poursuivi pour la diffusion à partir de 2010 sur sa plateforme WikiLeaks de plus de 700 000 documents concernant les activités militaires et diplomatiques de Washington, notamment en Irak et Afghanistan.

Il risque jusqu’à 175 ans de prison et est détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans l’est de Londres, depuis deux ans et demi. Il y avait été écroué immédiatement après avoir été extrait en avril 2019 de l’ambassade d’Équateur, où il s’était réfugié sept ans plus tôt, déguisé en coursier. À l’époque il était sous le coup de poursuites pour viol en Suède, depuis abandonnées.

Pendant ses années de réclusion dans ces locaux diplomatiques, Assange a eu deux enfants avec Stella Moris, l’une de ses avocates.

Son image de «cyberwarrior» aux cheveux blancs s’est brouillée au fil des ans, en particulier avec la diffusion par sa plateforme, en 2016, pendant la campagne présidentielle américaine, de milliers de courriels piratés provenant du Parti démocrate et de l’équipe d’Hillary Clinton.

Ces révélations avaient alors suscité des éloges appuyés du candidat Donald Trump, qui avait lancé lors d’un rassemblement: «J’adore WikiLeaks !» Selon la CIA, ces documents ont été obtenus auprès d’agents russes, ce que nie la plateforme.

Cet épisode a alimenté les soupçons, par ses détracteurs, de collusion avec la Russie d’un Julian Assange dont les révélations se font souvent au détriment des États-Unis, et qui a collaboré avec la chaîne de télévision RT, proche du Kremlin.

«Libérer la presse»

L’Australien a commencé sa vie ballotté de droite à gauche par sa mère, Christine Ann Assange, une artiste de théâtre séparée de son père avant sa naissance.

Il compare son enfance à celle de Tom Sawyer, entre construction de radeau et explorations de son environnement. À 15 ans, il a déjà vécu dans plus de 30 villes australiennes avant de se poser à Melbourne où il étudie les mathématiques, la physique et l’informatique.

Happé par la communauté des pirates, il commence à pirater les sites internet de la Nasa ou du Pentagone en utilisant le pseudonyme de «Mendax».

Lorsqu’il lance WikiLeaks dans le but de «libérer la presse» et de «démasquer les secrets et abus d’État», il devient, selon un de ses biographes, «l’homme le plus dangereux du monde».

Il devient connu du grand public en 2010 avec la publication des centaines de milliers de documents américains. Il est alors présenté comme un champion de la liberté d’informer.

Dix ans avant son élection à la présidence des États-Unis, Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, estime que Julian Assange s’apparente davantage à un «terroriste high-tech» qu’à un héritier des «Pentagon papers» ayant révélé dans les années 1970 les mensonges des États-Unis sur la guerre du Vietnam.

«Selon le vice-président nord-américain, la vérité sur les États-Unis, c’est du terrorisme», avait rétorqué Assange.

Sa notoriété grandit, les critiques s’accumulent.

En 2011, les cinq journaux (dont The New York Times, The Guardian et Le Monde) associés à WikiLeaks condamnent la méthode de la plateforme, qui rend publics des télégrammes du département d’État américain non expurgés. Ils estiment que les documents sont susceptibles de «mettre certaines sources en danger». La critique sera reprise par le lanceur d’alerte Edward Snowden.

Mais un noyau dur lui est resté fidèle, à l’instar de la créatrice britannique Vivienne Westwood, et nombre d’associations de journalistes ou de défense des droits humains.

Vendredi, sa compagne a estimé que la décision de la Haute Cour à Londres allait «contre les fondamentaux de la liberté de la presse et de la démocratie».