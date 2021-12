La mode est à la bienveillance

Les mots ne sont jamais innocents. C’est pourquoi nous faisons erreur lorsque nous reprochons à quelqu’un de dire n’importe quoi. En fait, parler est l’expression du savoir, de l’ignorance, de l’hypocrisie, voire de la méchanceté des gens.

En cette période de pandémie, les gens déparlent, usent des mots comme des boulets de canon, contrôlent à peine leur rage et leur frustration et sont habités par l’angoisse et la peur. Les politiciens et les acteurs sociaux, les spécialistes du marketing et des communications, se gargarisent de mots passe-partout. Comme la mal nommée « bienveillance », mot qui sert à confondre les interlocuteurs et à les emberlificoter.

Il faut savoir qu’un des synonymes de bienveillance est « indulgence ». Or ce mot nous renvoie consciemment ou non à notre catholicité étouffante. L’indulgence signifiait durant la toute-puissance de l’Église catholique, qui s’imposait à la société québécoise, le pardon des péchés dans le sacrement de pénitence avec sa fameuse et redoutable confession.

Excuses

Un des bienveillants les plus talentueux est sans doute le premier ministre du Canada. Il n’a de cesse de s’excuser envers des groupes divers qu’il a choisi de cibler politiquement. Devant eux, il fond littéralement et s’autoflagelle. Sa bonté n’a pas de limites verbalement. Dans la réalité, c’est autre chose. Mais il accorde à ses minorités préférées ce qui est à sa portée. À savoir des subventions et autres aides financières très importantes. Surtout, il semble les considérer comme ayant une supériorité morale sur lui et sur tous les hommes blancs, hétérosexuels et colonisateurs.

Cette valorisation sociale de la bienveillance se retrouve désormais dans des secteurs où on ne l’attend pas. Marie Grégoire, P.-D.G. de la BAnQ, notre temple culturel et littéraire, s’est laissée aller sur le ton de la confidence dans Le Devoir d’hier à une haute réflexion sur l’orientation du joyau patrimonial québécois qu’elle dirige.

Elle déclare qu’elle essaye désormais de « phraser » à travers l’expérience BAnQ le virage numérique tel qu’il existe dans les grandes bibliothèques du monde. « Une expérience où les employés vont avoir un indice du bonheur élevé à faire ce qu’ils ont à faire [...] on va assurer qu’on a une approche collaborative de bienveillance et d’ouverture. » Elle souhaite simplifier le site web, car « il y a tellement de choses qu’on finit par ne plus savoir, ce qu’il y a et on s’y perd un peu. »

Nomination contestée

La présence de l’ex-directrice du Devoir, Lise Bissonnette, à la tête de la BAnQ avait placé la barre très haut pour ses successeurs. Or la nomination par le gouvernement Legault de Marie Grégoire a été très contestée dans le monde des bibliothèques.

L’approche bienveillante de Marie Grégoire à la recherche de compassion est à l’image de notre époque. On rétrécit nos ambitions culturelles et littéraires en appliquant une vision populiste de la culture.

L’anti-intellectualisme québécois qui sévit toujours en dit long sur notre respect pour ceux qui tentent de nous amener à nous dépasser collectivement. Hélas, l’indulgence systémique peut révéler la faiblesse intellectuelle d’un peuple en voie de disparition.