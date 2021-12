Lance Stroll manque de rythme à Abou Dabi

Le Québécois Lance Stroll a une dernière chance de faire bonne figure cette saison avec la présentation de l’ultime Grand Prix de 2021. À Abou Dabi, le pilote de l’écurie Aston Martin a amorcé son week-end de Formule 1 plutôt lentement avec deux 15e places en essais libres, vendredi.

Le jeune homme de 23 ans a d’abord remis un meilleur chrono de 1 min 26,608 s en effectuant 26 tours du circuit de Yas Marina. Son temps était une seconde et demie plus lent que le meneur Max Verstappen (Red Bull) et surtout, il concédait six dixièmes de seconde à son coéquipier Sebastian Vettel.

Les temps de tous les pilotes ont progressé à la seconde séance. Stroll (1:25,385) a retranché plus d’une seconde, mais l’écart s’est agrandi entre le sommet du peloton et lui. Cette fois, Vettel n’a pu faire mieux que le 14e rang.

Samedi, en qualification, le Montréalais tentera d’améliorer son sort. Après trois positions décevantes à cette étape du championnat de 2017 à 2019, Stroll avait surpris l’an dernier en arrachant la huitième place sur la grille de départ. Il avait ensuite marqué son premier point en carrière à Abou Dabi, avec le 10e rang le lendemain.

À l’avant, une chaude lutte se prépare entre Verstappen et Lewis Hamilton, qui sont ex aequo au classement avec 369,5 points. Le pilote Mercedes a conclu cette première journée avec une bonne dose de confiance, étant le seul en mesure de passer sous les 1 min 24,000.

