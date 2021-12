Le déclin de l’empire étatsunien

Les chiffres ne mentent pas : en 2020, en pleine pandémie de la covid-19, il y a eu aux États-Unis quelque 43 000 personnes tuées non pas par le virus mais par des armes à feu, soit une moyenne de 117 morts par jour. À chaque 12 minutes, on déplore une fusillade. Le puissant lobby des armes — un chiffre d’affaires de 40 milliards par année — est en grande partie responsable et grand bénéficiaire de cette situation. 42% des armes à feu en circulation dans le monde, en excluant celles des forces armées, appartiennent à des citoyens étatsuniens, alors que la population des États-Unis ne représente que 4,4% de la population mondiale. Il y a en ce moment 319 millions d’armes à feu — pistolets, carabines, fusils semi-automatiques ou fusils automatiques pouvant tirer 30 balles par minute — en circulation parmi la population civile de ce pays.

Un autre fléau accable la première puissance économique : la drogue. Du mois d’avril 2020 au mois d’avril 2021, ce sont plus de 100 000 personnes qui sont mortes d’une surdose de drogue, soit plus que les victimes de tueries et d’accidents routiers. Ce qui fait des États-Unis le plus grand consommateur de substances chimiques illégales, un titre peu enviable, vous l’avouerez, et qui dénote un grave problème sociétal, qui n’est pas étranger aux tueries et fusillades. Dans ce pays, on peut se procurer des armes à feu et toutes sortes de stupéfiants sans problème, comme s’il s’agissait d’un produit de consommation ordinaire.

Du côté militaire maintenant, les États-Unis semblent avoir perdu la bataille face à leurs vieux rivaux russes et chinois. Ces deux pays auraient développé des missiles supersoniques indétectables qui laissent loin derrière les États-Unis. Peut-être s’agit-il d’une fausse nouvelle, diffusée par les grandes corporations liées à l’industrie militaire, comme General Dynamics, Lockheed Martin et autres Boeing, pour augmenter les budgets consacrés à la défense, mais quoi qu’il en soit, elle traduit bien l’état de désarroi dans lequel est plongé ce pays.

Une chose est certaine : Washington n’est plus en mesure d’imposer sa loi partout dans le monde comme il l’a fait au cours des dernières décennies, et doit désormais compter avec deux puissants rivaux, la Russie et la Chine, ce dernier pays étant en voie de devenir la première puissance commerciale. Pas étonnant que la Maison-Blanche cherche à reprendre le terrain perdu en Amérique latine, qu’elle considère toujours comme son arrière-cour, en multipliant les coups bas envers ceux qui osent remettre en question son hégémonie et refusent de se soumettre à ses diktats.

Par ailleurs, les États-Unis sont le pays le plus endetté de la planète. C’est comme si chaque citoyen étatsunien devait environ 100 000$ et cette dette ne cesse d’augmenter d’année en année. On continue d’imprimer des billets verts mais le dollar étatsunien ne repose sur rien de concret car ce pays consomme désormais plus qu’il ne produit — seulement 15% du PB mondial — et la banque fédérale a besoin des capitaux chinois et japonais pour assurer sa sauvegarde.

Bien sûr, l’American Way of life continue de séduire. En témoignent les longues caravanes d’immigrants illégaux qui risquent leur vie et paient des fortunes à des « coyotes » pour mettre le pied dans ce paradis de la consommation — dans 16 États sur les 50 que compte ce pays, au moins 35% de la population sont obèses —, en rêvant à un avenir meilleur que celui qu’ils ont connu dans leur pays d’origine.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, un tel pays, je n’en veux pas. Bien sûr, je vous ai parlé du pire, et il y a aussi un autre côté de la médaille où on trouve du mieux et du moins pire. Mais n’empêche, je préfère cent fois mieux mon petit Québec qui n’aspire à aucune hégémonie, où le contrôle des armes à feu existe, où la consommation de drogue n’a rien à voir avec notre voisin du sud, et où le racisme n’est pas systémique.