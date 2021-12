Le producteur de pot HEXO courtise Québec

Après avoir embauché un lobbyiste pour solliciter des fonds publics, le producteur de cannabis québécois HEXO a inscrit hier trois membres de l’entreprise pour approcher le gouvernement Legault.

« Les représentations auprès du ministère de l’Économie ont pour but d’avoir une participation de l’État dans le capital-actions de l’entreprise », écrit la société de Gatineau au Registre des lobbyistes.

« Cet appui financier permettrait d’accélérer le programme d’innovation de l’entreprise et consoliderait les emplois au siège social. La forme et le montant de cette participation restent à déterminer », ajoute HEXO, le plus important fournisseur de cannabis de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Caputre d'écran WEB

Ombre de l’UPAC

Hier, HEXO n’a pas voulu dire au Journal combien elle demandait à Québec.

« En tant que seul grand producteur de cannabis ayant son siège social au Québec, HEXO s’entretient avec des représentants du gouvernement sur un certain nombre de sujets dans le cours normal de ses activités. Nous ne divulguons pas la nature de ces rencontres », s’est limitée à dire dans une déclaration écrite sa responsable des communications, Sarah Brown.

Le mois dernier, Le Journal avait souligné que la société a confié un mandat de plus de 100 000 $ au lobbyiste Alexandre Meterissian, de la firme Teneo.

À la mi-novembre, Le Journal révélait que l’Unité permanente anticorruption effectuera des vérifications sur HEXO en lien avec la présence d’un proche des Hells Angels dans son entourage.

Le Bureau d’enquête avait aussi rapporté que le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a rencontré le 8 novembre dernier, Scott Cooper, PDG d’HEXO.

Hier, le cabinet du ministre de l’Économie a confirmé qu’il n’y avait pas eu d’autre rencontre avec HEXO depuis.

– Avec la collaboration de Jean-François Cloutier