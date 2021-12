Les factures explosent et les libéraux ne font rien, estiment les oppositions

Les partis d’oppositions veulent que le gouvernement de Justin Trudeau prenne rapidement des mesures concrètes pour réduire la facture d’épicerie des Canadiens.

Les conservateurs demandent aux libéraux d'adopter un code de conduite alimentaire pour lutter contre la hausse en flèche du panier d’épicerie. Selon eux, le Rapport sur les prix alimentaires présenté jeudi confirme ce que le parti dit depuis des années: le coût de la vie grimpe en flèche sous les libéraux de Trudeau.

«Les conservateurs pressent les libéraux de travailler avec les provinces afin d’adopter un code d’approvisionnement alimentaire pour contrer les prix abusifs des détaillants et les pratiques contractuelles qui nuisent aux agriculteurs, aux producteurs et aux transformateurs», déclare le député conservateur John Barlow, responsable de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Sécurité alimentaire.

Son parti croit que ce code assurera aux familles l’accès à un approvisionnement alimentaire fiable et abordable sur les tablettes des magasins et protégera les agriculteurs, les producteurs et les transformateurs, qui travaillent fort et qui se voient imposer des frais et des amendes par certains géants du détail.

«L’année prochaine, les familles vont payer 1000 $ de plus pour se nourrir. Déjà, 60 % des familles ayant des enfants de moins de 18 ans craignent de ne pas gagner assez pour se nourrir», déplore-t-il.

L'utilisation des banques alimentaires et les familles désespérées qui volent à l'étalage dans les épiceries à travers le Canada ont connu une augmentation spectaculaire. Alors que plus de la moitié des Canadiens sont au bord de l’insolvabilité, il faut faire quelque chose, plaident les conservateurs.

Les inégalités s’accroissent

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a pour sa part exhorté le gouvernement libéral de Justin Trudeau de mettre en place des mesures concrètes pour rendre la vie des Québécois et des Canadiens plus abordable.

Selon un rapport publié jeudi par le directeur parlementaire du budget (DPB), l’inégalité ne cesse de s’accroître à travers le pays. Le 1 % des personnes les plus riches continue d’accroître sa richesse exorbitante pendant que les familles québécoises subissent la crise de logement et la hausse du prix du panier d’épicerie.

M. Singh réclame des mesures claires pour s’attaquer notamment à la crise du logement qui fait mal aux familles et pour réduire les frais de services de téléphonie cellulaire et d’Internet.

«Justin Trudeau prétend être sensible aux inégalités, mais il n’hésite pas à réduire les prestations pour les aînés et les familles dans le besoin», a déclaré M. Singh.

Le NPD propose des solutions concrètes comme la construction de 110 000 logements sociaux abordables à travers le Québec en utilisant, entre autres, les terrains fédéraux pour ces constructions au lieu de les vendre à des riches investisseurs comme M. Bronfman.

«Les gens au Québec en arrachent et les libéraux protègent les profits des milliardaires. On peut faire mieux, et le NPD va continuer à se battre pour les gens», a-t-il assuré.

