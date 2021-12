LHJMQ: un espoir du CH continue de faire sa marque

Sélectionné par le Canadien de Montréal lors du plus récent repêchage, l’attaquant Riley Kidney s’est à nouveau signalé vendredi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, récoltant un but et une mention d’aide dans la victoire de 5 à 0 du Titan d’Acadie-Bathurst contre les Islanders, à Charlottetown.

En 26 matchs, l’attaquant néo-écossais totalise maintenant 38 points, dont 17 buts, cette saison. Kidney avait été choisi en deuxième ronde (63e au total) par le Tricolore, en juillet dernier.

Devant le filet du Titan, le gardien Jan Bednar n’a eu qu’à effectuer 21 arrêts pour récolter le jeu blanc. Logan Chisholm, Jacob Melanson, Cameron MacLean et Bennett MacArthur, ce dernier dans une cage déserte, ont été les autres buteurs.

Poirier et Luneau ont le dernier mot

À Gatineau, le gardien Rémi Poirier a été excellent pour aider les Olympiques à l’emporter 2 à 1 contre le Phoenix de Sherbrooke au terme d’une séance de tirs de barrage.

Le prometteur Tristan Luneau est celui qui a inscrit le but décisif de la fusillade.

Durant les 65 minutes de jeu, Poirier a repoussé 26 des 27 rondelles dirigées vers lui. Déjoué une fois lors des tirs de barrage, il a toutefois stoppé trois joueurs du Phoenix lors de cette séance.

Anthony Munroe-Boucher, pour le Phoenix, et Kieran Craig, pour les Olympiques, ont marqué durant le temps réglementaire.