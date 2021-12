Marieville: 36 mois à l’ombre pour un fabricant d’armes à feu artisanales

Un homme qui fabriquait chez lui des armes à feu artisanales destinées au crime organisé a été condamné à 36 mois d’emprisonnement, vendredi.

Marc-André Lacroix, 43 ans, de Marieville, transformait des armes à air comprimé en armes à feu à l’aide de ‘’kits’’ de conversion, dans le but de les revendre sur le marché noir. Un signalement avait été effectué à la police concernant ses activités illégales et, lors d’une opération de surveillance le 17 novembre 2020, il a été arrêté.

Dans la foulée, une perquisition à son domicile a permis aux policiers d’y découvrir un véritable arsenal.

«Les policiers [ont] trouvé une panoplie d’armes à feu», a dit le procureur de la Couronne, Cimon Senécal, en effectuant la lecture de la trame factuelle, au palais de justice de Saint-Hyacinthe, vendredi. «Il y [avait] des armes [...] partout dans la maison, dont plusieurs dans la chambre à coucher [ou] dans le salon», a-t-il ajouté.

En tout, cinq carabines et six fusils ont été saisis, des ‘’kits’’ de conversion, des sacs remplis de pièces d’armes qui aurait pu être utilisées pour fabriquer jusqu’à neuf pistolets artisanaux, des pistolets à blanc, des couteaux papillons, ainsi qu’une arme de calibre .22. Cette dernière est la seule des armes saisies qui avait été fabriquée par Lacroix. Selon des experts de l’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu (ENSALA), cette arme a une valeur d’environ 5000 $ sur le marché noir.

Homicide

«On est allé chercher les ordonnances et on s’est rendu compte qu’une [arme semblable à] ces armes à feu là [...] avait été retrouvée dans un dossier d’homicide [à Longueuil] [...] en possession de la victime de l’homicide», a affirmé Me Senécal. «C’était un [pistolet] en tout point similaire au type d’armes à feu fabriquées par M. Lacroix», a-t-il expliqué.

L’avocat de la défense, Me François Lafrenière, a quant à lui fait valoir que «[l’ensemble des armes que détenait son client, à l’exception du pistolet artisanal de calibre .22] étaient des armes de possession légale à condition bien entendu d’avoir le permis approprié». Mais, Lacroix ne détenait pas les permis en question.

Sur la base d’une suggestion commune entre la Couronne et la défense, la juge de la Cour du Québec, Ellen Paré, a condamné Marc-André Lacroix à 36 mois d’emprisonnement et à une probation de trois ans. En soustrayant la détention provisoire, il reste deux ans moins un jour à purger au délinquant.