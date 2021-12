Mbilli... le jeu de la vérité

C’est un jeu très sérieux que j’ai déjà pratiqué au fil des ans. Inspiré des taches d’encre utilisées par les psychiatres pour explorer l’inconscient de leurs patients.

Quand on est devant une personne intelligente et brillante qui accepte le jeu, ça donne une entrevue qui n’en est pas une mais qui devient très révélatrice.

Je lance un mot et l’autre exprime sur-le-champ ce que ce mot suscite en lui. Réactions, réflexions, sensations...

L’autre jour, c’est Christian Mbilli qui s’est prêté à l’exercice avec une authenticité fascinante...

MUHAMMAD ALI ?

« L’intelligence. L’intelligence puis l’engagement. Muhammad Ali, ça demeure le symbole de l’athlète engagé dans sa communauté. Le mot me fait réfléchir. Je n’ai pas la prétention d’être un Gandhi mais je souhaite que ma carrière me permette d’avancer des idées et d’orienter les gens, surtout les jeunes, vers des avenues qui correspondent aux grandes valeurs à défendre...

TON PÈRE ?

« C’est une question complexe pour un jeune garçon qui a grandi jusqu’à 11 ans au Cameroun sans vraiment avoir connu son père biologique. Pis là, c’est un peu compliqué. Mais mon papa, c’est mon père adoptif. Et un papa, c’est très important. Il m’a guidé et appuyé dans mon développement. J’espère qu’à mon tour, je serai un papa engagé parce que j’ai été un enfant choyé. Ça m’a permis d’être confiant dans la vie.

LA FRANCE ?

« Dans le fond, la France a été mon premier pays adoptif. Le Québec est le deuxième. En plus, la France a été pour moi le pays de la boxe. La France, c’est mes souvenirs. J’écoute les chansons françaises même si je sais que je pourrais découvrir la chanson québécoise. Et ces temps-ci, j’écoute beaucoup les films français. Ça parle beaucoup mais j’adore ces dialogues intelligents. Disons qu’on est loin des gros blockbusters américains.

Du côté québécois, j’ai bien aimé Le déclin de l’empire américain. J’ai tant à découvrir.

LA BOXE ?

La boxe ? C’est ma vie depuis que j’ai quinze ans. C’est important la boxe, c’est une école de vie. Tu dois apprendre sur toi. Si tu triches dans la boxe, tu payes le prix. Personne n’est dans le ring pour payer à ta place. Tu n’as que toi à blâmer. Je suis privilégié parce que j’ai reçu les talents pour bien performer. Le reste, c’est l’apprentissage et le travail. Ça m’appartient.

L’ARGENT ?

« Je gagne bien ma vie. Je ne suis pas millionnaire mais je me débrouille. Surtout, je fais ce que j’aime. Ça doit être mon côté français. Mais je sais que l’argent, c’est important. J’arrive aux grands combats où l’argent va devenir impressionnant. On peut dire ce qu’on veut de l’argent mais il faut bien reconnaître que l’argent est un peu le baromètre de ta valeur dans la boxe.

J’espère gagner beaucoup d’argent. J’aimerais pouvoir aider ma mère, toute ma famille. Mais si t’as pas le plaisir de bien performer, l’argent ne suffit pas.

LE QUÉBEC ?

J’aime le Québec. J’adore. J’aime cette ambiance, cet état d’esprit relax. C’est tellement paisible comparé à d’autres pays. Il fait bon vivre au Québec. Ce qui me fait chavirer, c’est le printemps. Ici, on a un vrai printemps. Après le froid terrible et la neige abondante, voir le soleil plus chaud, la glace qui fond, les bourgeons, c’est extraordinaire. Encore bien plus, le visage des gens change. On voit des sourires et de la bonne humeur. Tout plein de gentillesse. Et puis, le Québec, pour moi, c’est aussi Marc Ramsay. Si je suis ici, c’est beaucoup grâce à Marc Ramsay. C’est un autre privilège.

RONALD ELLIS ?

Ronald Ellis, c’est un obstacle sur ma route, un obstacle qui me sépare de mon objectif. C’est celui aussi qui va me permettre de faire un autre pas vers un combat pour un titre mondial. C’est pour ça que je respecte mon adversaire. La personne, je ne peux la détester, on fait de la business. À moins que des choses graves se passent à la pesée, notre combat reste un match de sport. Sans un bon adversaire, il n’y a pas de bon match. J’arrive bien préparé. Avec l’habileté et la force nécessaire pour gagner le combat même si je sais que ce sera dur.

L.P NEVEU

Donc le combat sera dur. Et il sera présenté à TVA Sports tout de suite après la défaite du Canadien. L.P Neveu, le patron de la chaîne, précise que les téléspectateurs qui suivront le match du CH auront droit à des images de Mbilli à Harrisburg, le long de la 81, à trois reprises. D’ailleurs, le dernier mot de ce jeu appartient à L.P Neveu.

-Christian Mbilli, ça te dit quoi ?

- Détermination. C’est le premier mot qui me vient en tête. Une incroyable détermination. J’ajouterais que c’est un homme trop méconnu au Québec. Plus on le connaît et plus on est impressionné par qui il est et par sa vaste culture. J’espère qu’on va avoir l’occasion de le faire découvrir comme il le mérite. J’espère sincèrement.

Mais faut que ça commence par une victoire demain soir. C’est la cruauté de la boxe. Faut gagner et quand t’as gagné, faut encore gagner.