Pesticides: l’autorisation du glyphosate contestée devant la Cour d’appel

Des groupes environnementaux ont contesté, jeudi, devant la Cour d’appel fédérale la décision d’autoriser l’usage des pesticides, dont le glyphosate, malgré les risques pour la santé et l’environnement.

Ecojustice, la Fondation David Suzuki, Environmental Defence Canada et Les Ami(e)s de la Terre Canada soutiennent l’appel interjeté par l’OBNL Safe Food Matters contre la décision de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire d’autoriser l’usage du glyphosate.

Les environnementalistes reprochent à l’ARLA de ne pas avoir pris en compte les répercussions du pesticide sur la santé humaine dans sa décision rendue en avril 2017, alors qu’il existait des «preuves solides» sur le caractère cancérigène du pesticide.

L’ARLA a rejeté une demande d’examen indépendant, alors que la justice n’a pas donné raison au plaignant Safe Food Matters qui a décidé de saisir la Cour d’appel fédérale.

«Cet appel est crucial, non seulement pour la décision sur le glyphosate, mais aussi pour l’intégrité de toute la réglementation des pesticides au Canada. Nous avons besoin de processus de reddition de compte solides pour prendre de meilleures décisions et assurer l’intégrité de nos systèmes de réglementation», a indiqué Lisa Gue, responsable des politiques nationales à la Fondation David Suzuki.

«Cette cause est importante non seulement pour la question de la sécurité du glyphosate et de ses résidus dans notre alimentation, mais aussi pour la capacité des Canadiens à s’opposer aux décisions du gouvernement relatives aux substances toxiques qui peuvent avoir des effets sur notre santé et notre environnement», a mentionné Tim Gray, chef de la direction, Environmental Defence.

«Aucun pesticide n’a une histoire plus douteuse que le glyphosate», a dénoncé Beatrice Olivastri, cheffe de la direction, Les Ami(e)s de la Terre Canada.