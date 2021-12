Plus de 2000 cas de COVID-19: la situation est encore «sous-contrôle», dit Legault

Même si le Québec a franchi la barre symbolique des 2000 nouveaux cas de COVID-19, François Legault assure que la situation est encore «sous contrôle».

«On est très loin des États-Unis, de la France, et le [directeur national de la santé publique], le Dr Arruda, nous dit: voici les consignes que je considère raisonnables et on suit les recommandations de la santé publique», a-t-il indiqué, vendredi, à l’occasion du bilan de sa session parlementaire.

Environ 250 personnes sont hospitalisées en ce moment pour traiter des symptômes reliés à la COVID-19, ce qui situe le Québec dans «zone qui est sous-contrôle», a-t-il ajouté.

Le premier ministre refuse toutefois d’indiquer au-delà de quel nombre d’hospitalisations les restrictions sanitaires pourraient être resserrées.

Quant à la fin de l’obligation du port du masque, il dit vouloir «rester prudent».

«La santé publique suit ça de jour en jour et on fait une mise à jour une fois par semaine avec la santé publique et on n’a pas de date prévue pour enlever les masques», a-t-il expliqué.

Le Québec a rapporté vendredi 2013 cas de COVID-19 et six décès, portant le total à 462 246 personnes infectées et 11 603 morts depuis le début de la pandémie.

Jeudi, la province recensait 1807 infections et un décès.

