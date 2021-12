Plus de 2,25 M$ pour le Grand sapin de Sainte-Justine

La 14e édition de la campagne de financement du Grand sapin, au profit de l’hôpital Sainte-Justine, a permis d’amasser un montant record de 2,27 millions $.

La campagne, qui vise à inciter les donateurs à payer pour illuminer des lumières dans un immense sapin installé devant l’hôpital pour enfants, a permis de faire briller 454 682 ampoules.

«La population québécoise a été plus généreuse que jamais. [...] Grâce aux donateurs et à nos partenaires en or, nous sommes heureux d’avoir amassé une somme record de 2 273 410 $ pour accompagner le CHU Sainte-Justine vers ses plus grandes ambitions. Merci à tous ceux et celles ayant allumé des lumières : elles traversent les frontières de notre centre hospitalier et réchauffent le cœur de nombreuses familles à travers le Québec», a exprimé la présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, Maud Cohen.

Il n’est pas trop tard pour contribuer à la campagne de financement puisqu’il est toujours possible de faire un don en ligne au legrandsapin.org.