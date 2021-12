Téléphonie d’affaires: quelle est la meilleure solution pour votre organisation?

Profitez-vous de la meilleure solution de téléphonie pour votre entreprise? Voici un aperçu des options et des avantages pour y voir plus clair et au passage, optimiser votre productivité et votre rentabilité.

Premier élément à retenir: votre petite, moyenne ou grande entreprise gagnera à questionner ses pratiques et à potentiellement reconsidérer ses choix entre les communications en nuage, la mobilité et la ligne téléphonique par câble de Vidéotron Affaires.

Communications en nuage

Ten Twenty Seven Films / Stocksy United

Grâce à cette solution clé en main, vos équipes démontrent leur professionnalisme constant en accédant aux principales fonctions d’un système téléphonique d’entreprise, en télétravail comme sur la route.

Un système souple et polyvalent

Profitez d'un seul numéro téléphonique pour tous les appareils, associé à des numéros de poste dédiés. En plus d'y accéder à partir de votre appareil mobile, l’utilisation est aussi possible et transparente à partir d'un téléphone filaire, d'un ordinateur et d'une tablette.

Parmi les fonctionnalités indispensables, on note l’accueil automatisé, la mise en attente et l’adaptabilité des messages ou des avis vocaux, par exemple, pour annoncer les heures d’ouverture.

La fonction Double identité mobile associe deux numéros sur un même appareil, ce qui est idéal pour séparer les vies professionnelle et personnelle. Vous êtes libre d’effectuer et de prendre des appels avec le numéro de votre choix en tout temps.

La flexibilité de la téléphonie IP permet à toute entreprise de profiter des avantages comparables à ceux d’une grande organisation. Et pour ce qui est des finances, les dépenses d’exploitation sont fixes, claires et récurrentes. L'investissement de départ, quant à lui, est quasi nul et se paie au mois.

Explorez le forfait Communications en nuage mobiles.

Mobilité

Alina Hvostikova / Stocksy United

La technologie mobile comporte plusieurs avantages indéniables, dont l’accès aux données Web, en tout temps et en tous lieux. Ces atouts ont un prix pour les entreprises. Si votre parc d’appareils est important, les coûts peuvent devenir substantiels une fois multipliés par le nombre d’employés.

Encourager la mobilité professionnelle

L’équipe de Vidéotron Affaires propose des solutions avantageuses pour les organisations disposant de plus de 10 appareils.

De plus, son réseau Mobile LTE offre des forfaits inclusifs, de la petite à la grande entreprise, allant de 2 à 90 Go, des appels interurbains, partout au Canada et vers les États-Unis, et l’avantage FlexGo. Cette solution permet de franchir des paliers de données avec une flexibilité de facturation générant une réelle différence.

Ces paliers permettent à votre entreprise de partager des données supplémentaires lorsque la limite du forfait est dépassée. Vidéotron Affaires offre aussi l’option d’amortir l’achat d’appareils en 24 versements sans intérêt, et aucun acompte n'est à verser au moment de leur acquisition. Tout simple!

Explorez les avantages et forfaits mobiles.

Téléphonie par câble

Getty Images

Complète et fiable, la téléphonie par câble fonctionne avec tout système téléphonique, numérique ou IP. Cette solution est souvent associée à une qualité et une sécurité optimales.

Une solution fiable pour toutes les industries

En plus de profiter de lignes de niveau supérieur, y compris pour votre terminal de point de vente ou votre télécopieur, vous obtenez une qualité vocale constante et toute une panoplie d’options d’appels.

Plusieurs compagnies d’assurances exigent ce type d’installation pour les systèmes d’alarme et les ascenseurs. La configuration de lignes de secours est possible et l’appel au 911 favorise la géolocalisation immédiate de l’appareil. De plus, les piles dans les modems contrecarrent l’impact d’une panne de courant.

Ainsi, peu importe la taille de l’entreprise, de la PME au secteur de la santé en passant par les services municipaux, la paix d’esprit est assurée.

Découvrez les avantages de la Ligne téléphonique optimale.

Prochaine étape? Assurez-vous d’obtenir les services téléphoniques conçus pour vos besoins, en payant le juste coût! Bonne nouvelle, l’équipe de Vidéotron Affaires offre une panoplie de solutions et d’avantages.