Un chauffard fait un vol plané et finit sa course contre une maison à logements

Un conducteur ivre a fait toute une embardée la nuit dernière dans le secteur de La Baie à Saguenay alors que son véhicule a fait un vol plané pour ensuite foncer dans une maison à logements.

Vers 4 h 30, le conducteur a raté une courbe en descendant le boulevard de la Grande-Baie Nord, près du parc Maclean. Lors de sa sortie de route, il a sectionné au sol un arbre mature et couché un luminaire de la Ville de Saguenay.

En raison du terrain escarpé, il a amorcé un vol plané dans les airs. Son automobile a fauché le toit d’un cabanon, fracassé un autre arbre pour ensuite s’arrêter en heurtant l’édifice de la rue de la Fabrique.

Le choc a été si violent que le moteur complet du véhicule a été éjecté et s’est retrouvé une dizaine de mètres plus loin.

Après son embardée, le conducteur est sorti de son véhicule pour marcher quelques mètres avant de s’effondrer inconscient par un froid glacial.

Le locataire le plus près de la scène, Raphaël Savard, a eu connaissance de l’accident sans savoir ce que c’était.

«Ç’a été un bruit très sourd. Un bruit violent. Je me suis réveillé dans mon lit et mon cœur battait au fond», a témoigné Raphaël Savard.

Il a texté son voisin d’en haut pour lui demander s’il avait entendu la même chose. Les deux hommes ont eu l’impression qu’une voiture avait heurté une maison, mais en regardant à l’extérieur, ils n’ont pas vu le véhicule.

Une vingtaine de minutes plus tard, Raphaël Savard est sorti avec sa lampe de poche. «J’ai allumé ma lumière. Je regarde et juste devant mes bottes, le gars était couché par terre. Totalement inconscient. À partir du moment où je l’ai vu, j’étais certain qu’il était mort. J’ai appelé le 911», raconte-t-il.

Il a alors vu les débris partout et la Volskwagen Passat bien collée à son immeuble.

Chanceux

Les secours sont arrivés rapidement. «Le plus dur à croire, c’est que je sois encore vivant. S’il était entré avec un pick-up, il me tuait. Ma chambre est juste en face de l’accident. Le moteur aurait pu voler dans ma chambre ou tout casser. J’ai été chanceux quand même», partage M. Savard.

Par miracle, le conducteur de 34 ans n'a été que légèrement blessé malgré son périple sur une centaine de mètres.

«L’homme était en état d’ébriété avancé, a confirmé le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif. Il a été transporté à l’hôpital pour vérifier son état de santé, mais il a dû se soumettre à des échantillons sanguins qui nous permettront d’évaluer le taux d’alcool dans son sang.»

L'individu n'est pas connu des policiers, mais il devra maintenant répondre à une série d'accusations.

La tâche des remorqueurs n'a pas été simple. Pour sauver les arbres, ils ont dû utiliser une grue pour sortir la voiture.

