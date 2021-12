Un moment incroyable pour l’Australien de la LNH

Nathan Walker est le seul joueur australien à avoir atteint la Ligue nationale de hockey (LNH), donc il sait comment se démarquer. Jeudi soir, à son premier match de la saison, l’attaquant des Blues de St. Louis l’a fait à nouveau en réalisant un tour du chapeau.

• À lire aussi: Davantage de problèmes pour Jonathan Bernier

• À lire aussi: Zachary Fucale de retour à Washington

Questionné à savoir s’il existait un terme australien pour un triplé, l’athlète de 27 ans a répondu qu’il n’était pas au courant, mais que parfois, ses compatriotes pouvaient faire preuve d’imagination.

«Je suis sûr que si vous demandez à quelqu’un à la maison, ils pourront créer quelque chose rapidement», a mentionné aux médias Walker en riant, lui qui a doublé son total de buts en carrière dans la LNH.

Ce ne fut pas le tour du chapeau le plus franc. Le gardien des Red Wings de Detroit Alex Nedeljkovic a paru faible sur les deux premiers buts du joueur des Blues et c’est à la suite d’une déviation devant le filet que celui-ci a fait pleuvoir les casquettes.

Cette soirée est une belle récompense pour tout le travail accompli ces dernières années par Walker, qui travaille fort pour mériter ses matchs dans le circuit Bettman. Il se forge tranquillement la réputation d’un élément fiable des deux côtés de la patinoire.

«Il bouge toujours ses pieds, il met de la pression. Il joue avec intensité et beaucoup d’énergie chaque fois qu’il met un patin sur la glace. Il fait du bon travail quand il est rappelé avec nous», a expliqué l’entraîneur-chef Craig Berube, qui a vu ses hommes l’emporter 6 à 2.

«C’est la façon dont j’essaie de jouer et les buts découlent de ça, a avoué Walker. En marquer trois, c’est plutôt spécial. Je suis surtout content qu’on ait obtenu la victoire.»

Un club-école performant

Dans la Ligue américaine cette saison, il n’y a pas vraiment d’équipe plus dominante que les Thunderbirds de Springfield. Le club-école des Blues fonctionne à plein régime et chaque fois qu’un joueur reçoit l’appel du grand club, il produit.

C’est le cas du gardien Charlie Lindgren, qui a bloqué 29 des 31 rondelles dirigées vers lui jeudi soir. L’ancien du Canadien de Montréal a aussi vanté le travail de Walker.

«Il travaille tellement fort à chaque présence, je le voyais à Springfield. Il a eu quelques rebonds chanceux, mais je ne suis vraiment pas surpris. Il est un très bon joueur et je suis fier de lui.»

Face aux Wings, Walker, Lindgren, le défenseur Scott Perunovich et les attaquants Logan Brown et Dakota Joshua étaient tous en uniforme. Les cinq joueurs ont amorcé la campagne à Springfield et rendent désormais de fiers services à St. Louis.

«C’est vraiment super! Nous avons une bonne année en bas, un excellent début. Tout le monde contribue, a expliqué Lindgren. C’est agréable de nous voir les cinq ici. On se motive à faire en sorte que chaque journée compte.»

À voir aussi