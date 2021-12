Une sexagénaire happée mortellement à Saint-Hyacinthe

Une femme âgée d’une soixantaine d’années a été happée mortellement, vendredi en fin d’après-midi, sur la route 137 à Saint-Hyacinthe.

L’accident s’est produit vers 17 h 30 à l’angle du boulevard Laframboise et de l’avenue Allaire.

Selon les premières informations, le conducteur du véhicule n’aurait pas aperçu la piétonne alors que celle-ci «ne traversait pas l’intersection à un endroit prévu pour le faire», a indiqué Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

La femme dans la soixantaine a été transportée dans un centre hospitalier, où son décès a malheureusement été constaté.

Un reconstitutionniste et des enquêteurs doivent se rendre sur place afin de déterminer les causes et les circonstances exactes entourant l’accident.