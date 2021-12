FORTIN, Gilles



Né à Montréal, le 8 février 1946, M. Gilles Fortin, fils de Lionel Fortin et de Cécile Mercier, est décédé le 4 décembre 2021 à l'âge de 75 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Sonia (Jacques) et Mélanie (Alain); ses petits-enfants Alexandra, Samuel, Gabriel et Kassandra; sa compagne Nicole; ses soeurs Claire (Giuseppe), Lucille (Yves), feu Hélène, Francine (Graham), Johanne (Gilles), Louise (Antoine) et Luce (Gérard) ainsi que ses précieux associés et ses nombreux amis.Député libéral dans Marguerite-Bourgeoys (LaSalle) de 1984 à 1989, il fut membre de la Society of Manufacturing Engineers, de la Société de contrôle numérique et du Club d'administration industrielle du Canada. Membre du Club optimiste et des Chevaliers de Colomb. Toujours très impliqué dans sa communauté, les dernières années l'ont mené à la Fondation de l'hôpital Lasalle et sans contredit, son projet de coeur : Les soins palliatifs Sault St-Louis.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don aux Soins palliatifs Sault St-Louis.ou à la Fondation du CHUMLa famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie/Athos du 1275 avenue Dollard à LaSalle,le vendredi 17 décembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 18 décembre 2021 à compter de 9h. Une cérémonie suivra à la chapelle du complexe à 10h.