LAVERDIÈRE, Gilles



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de Gilles Laverdière à Terrebonne, le 15 novembre 2021, à l'âge de 74 ans. Il était le fils de feu Roméo Laverdière et de feu Paulette Casavant.Il laisse dans le deuil ses soeurs Micheline (Réjean Lamanque) et Lisette, ses neveux François Lamanque (Kelly Shannon), Sylvie Charbonneau (Alain Moreau), Éric Charbonneau (Martine Lecompte) ainsi que les enfants de sa soeur, feu Yolande, Mathieu-Philippe Aubert (Nathalie Vincent), Hugo-Sébastien Aubert (Amélie Dionne), Catherine Aubert (Donavan Mercho) et Benoit-Félix Aubert.Sa présence auprès de nous aura laissé des traces inoubliables.Son absence sera également douloureuse pour ses ex-collègues de travail auprès desquels il a laissé sa marque, leur amitié a été précieuse à ses yeux.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 décembre de 14h à 17h au complexe funéraire: