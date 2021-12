GUERTIN, Ronald



Au CHSLD Chevalier-De Lévis à Longueuil, le 23 novembre 2021, est décédé Ronald Guertin à l'âge de 90 ans.Retraité de Albright & Wilson (anciennement ERCO - Varennes), il est allé rejoindre ses parents Antoinette et Raoul Guertin ainsi que son frère Marcel (feu Jacqueline).Il laisse dans le deuil son épouse dévouée des 70 dernières années, Jeannine Malo Guertin, ses enfants France, Maryse (Gilles), Brigitte, Marc-André (Marie-Claude) et Bruno (Francine); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, dans le respect des consignes sanitaires dues à la COVID-19, le dimanche 19 décembre 2021 dès 13 h au :Une célébration aura lieu à 16 h 30 le jour même au complexe funéraire. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.