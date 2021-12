BLANCHETTE (Laplante)

Pauline



À Lachine, le 4 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Pauline Blanchette (Laplante), épouse de feu Marcel Laplante.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Serge d'Andrieu) et Éric (Sonia Bougie), ses petites-filles Marilyne et Myriam, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 18 décembre 2021 de 13h à 16h à la:LAURENT THÉRIAULT510 RUE DE L'ÉGLISEVERDUNUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.