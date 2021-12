PARADIS (née GRISÉ), Denyse



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Denyse Paradis (née Grisé), à l'âge de 66 ans, à Montréal, le 30 novembre 2021 après une intense bataille contre le cancer.Épouse de Jean Paradis, de Notre-Dame de la Merci et anciennement de Terrebonne, elle était la fille de feu de Mme Marie-Berthe Doucet et feu M. Lionel Grisé, partie retrouver ses frères Jean-Claude et Michel.Outre son époux Jean, elle laisse dans le deuil ses filles Katherine (François) et Marie-Claude (Marc-André), ses petits-enfants qu'elle aimait tant, William, Kristoph, Molly et Loïk. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs, Diane (Pierre), Jocelyne (Yvon), belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, ainsi que de nombreux amis et anciens collègues de travail.La famille recevra les condoléances, vendredi le 17 décembre de 10h à 12h, 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 18 décembre de 9h à 11h suivi d'une cérémonie à 11h, auMausolée St-Martin (édifice arrière du complexe) :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou un don à la Société canadienne du cancer/cancer de l'ovaire.