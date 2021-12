COMTOIS, René



À Montréal, le 6 janvier, à l'âge de 90 ans, est décédé René Comtois, époux de feu Isabelle Roy.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Yves), Mario (Cindy) et Luc (Céline), ses petits-fils Gabriel et Sydney, sa compagne Jeannine, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage (50 personnes à la fois) le samedi 18 décembre de 13 h à 15 h 30 au5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)En raison de la limitation du nombre de personnes, une célébration de la Parole aura lieu le jour même en toute intimité et sur invitation.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.