AREL, Robert



Au Centre hospitalier de Granby, le 6 décembre 2021 à l'âge de 87 ans, nous a quittés M. Robert Arel, tendre époux de Mme Claudette Arel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Alain (Isabelle), Gilbert (Brigitte), Josée (Paul), ses petits-enfants et sa soeur Louise Lefebvre et ses neveux.Il était un homme dévoué et aimant, il était le coeur, le pilier et l'équilibre de toute sa famille.Au cours sa longue carrière, Robert " Bob " Arel fut journaliste pour le Journal de Montréal pour la couverture des courses à Blue Bonnets sur plus de 30 ans.La crémation et les arrangements funéraires ont été confiés au :GIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél: 450-372-4498 Téléc.: 450-372-2738complexe@girardot-menard.comLa famille accueillera parents et amis, dimanche le 19 décembre, de 13h30 à 15h45 au complexe, un court hommage suivra à 16h00.Un maximum de 50 personnes seront reçu en rotation, suivant les consignes sanitaires.La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que le personnel de l'hôpital de Granby pour leur accompagnement et leur gentillesse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Hospitalier de Granby. www.fondationchg.org