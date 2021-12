HÉBERT, François



À Verdun, le samedi 4 décembre 2021, est décédé François Hébert, à l'âge de 73 ans. Né à Montréal le 7 décembre 1947, il était le fils de feu Georges Hébert et feu Dolores Vary.Il laisse dans le deuil sa soeur Monique ainsi que de nombreux proches et parents.Il avait fondé avec son frère Marcel Hébert la revue les herbes rouges (1968) et les Éditions Les Herbes rouges (1978). Après le décès de Marcel (2007), François a dirigé seul la maison avant de s'adjoindre Roxane Desjardins, qui lui succède en 2021. Jusqu'à la fin, il a participé à la politique éditoriale des Herbes rouges.Son décès sera souligné au salonle samedi 18 décembre de 14h à 17h. Le passeport vaccinal sera requis.Au lieu de fleurs, des dons à la Section des soins palliatifs du Centre d'hébergement Champlain seraient appréciés.