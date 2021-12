5 bons vins à moins de 15$ pour les Fêtes

On va se dire les vraies affaires. Les prix ne cessent de grimper au point où il est devenu difficile de trouver un bon vin à moins de 15 $. D’autant que ces dernières semaines, avec le conflit de travail à la SAQ, les tablettes sont dégarnies, souvent vides. Ne cherchant que votre bonheur, Les Méchants Raisins ont identifié cinq vins qui sont largement distribués en succursale et que vous aurez envie de partager avec vos proches durant les Fêtes.

Buvez moins. Buvez mieux.

J.M. Fonseca, Albis 2020, Peninsula de Setubal, Portugal

11,95 $ - Code SAQ 319905 – 12 % - 3,6 g/l

Comme le «crak» de la capsule, le vin affiche un côté croquant tout en restant facile d’approche par son fruité exubérant qui évoque la poire et l’abricot avec une touche florale et épicée. Ample tout en restant délicat et savoureux. Simple, mais tout le monde aime. Servir très frais.

★★ $

Disponible dans plus de 150 succursales

Carrelot des Amants 2018, Brulhois, France

13,20 $ - Code SAQ 508879 – 13,5 % - 2,2 g/L

Un autre classique à la SAQ. Du Sud-Ouest de la France, ce rouge plaira aux amateurs de vins charnus et costauds. Il suffit de le servir en mangeant avec la tourtière, le ragoût de pâtes ou des fromages pour le mettre en lumière et faire ressortir son fruité. Servir autour de 16 °C.

★★ $ 1⁄2

Disponible dans plus de 180 succursales

Ken Forrester, Petit Chenin Blanc 2020, Stellenbosch, Afrique du Sud

14,25 $ - Code SAQ 10702997 – 13 % - 1,5 g/L

Ken Forrester, pionnier du chenin blanc en Afrique du Sud, nous livre un blanc irréprochable aux parfums de fleur blanche, d’herbe, d’agrumes, de miel et de pomme verte. Une matière de bonne densité dotée d’une acidité énergique qui donne la vigueur au vin. Simple et accrocheur. Servir bien frais.

★★1⁄2 $ 1⁄2

Disponible dans plus de 190 succursales.

La Vieille Ferme 2020, Ventoux, France

13,30 $ - Code SAQ 263640 – 13,5 % - 2,6 g/L

Les vins de la famille Perrin sont toujours impeccables. C’est d’ailleurs elle qui est derrière le célèbre Château de Beaucastel, grand seigneur de Châteauneuf-du-Pape. De facture plus modeste, les vins de la gamme La Veille Ferme n’ont pas à rougir. Le rouge est une belle réussite avec des notes de cerises et d’épices. Servir assez frais.

★★1⁄2 $ 1⁄2

Disponible dans plus de 260 succursales.

Sogrape, Vila Regia 2019, Douro, Portugal

9,80 $ - Code SAQ 464388 – 13 % - 2,6 g/L

Un grand classique. La qualité est constante et le prix n’a pratiquement pas bougé depuis 10 ans. Un rouge d’une belle intensité aromatique avec des tonalités de fruits noirs, de prune, de figue, de réglisse et de poivre. Assez corpulent tout en ayant ce qu’il faut de fruit pour assouplir les tanins. Servir assez frais.

★★ $

Disponible dans plus de 250 succursales.

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.