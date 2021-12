EMOND, Richard



À Montréal, le mercredi 8 décembre 2021 est décédé, à l'âge de 74 ans, Richard Emond, époux de Raymonde Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Philippe) et Patrick (Sophie), ses petits-enfants Marc-Olivier, Dahlia, Estelle, Alice et Romy, ses soeurs Nicole (Jacques), Cécile (Pete) et Ginette (Robert), ses beaux-frères et belles-soeurs Claudette, Robert, Pierrette, Réal (Micheline), Yvon, Jocelyne, Richard (Linda) et Mireille (Gérard) ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 18 décembre 2021 de 10h à 12h et de 13h à 16h, suivi des funérailles à 16h.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à la Société de recherche sur le cancer.