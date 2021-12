BASTIEN, Marguerite



À Montréal, le 6 février 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Marguerite Bastien.Fille de feu Jean-Marie Bastien, elle laisse dans le deuil sa mère madame Madeleine Savard Bastien, ses soeurs et frères : Monique, Georges-Alexandre (Hélène), Richard (Manon), Jean-Marc (Anita), Ginette (Vincenzo), Régent (Nicole), Serge (Diane), Alain (Hélène), Denis et Lyne (Marcel), ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.En raison de la situation actuelle, les funérailles ont été célébrées en privé le jeudi 11 février 2021.En sa mémoire, vous pourrez vous recueillir et lui offrir des prières près de son urne, exposée dans une niche funéraire auprès de son père, au columbarium du:5359, boul. St-Michel, Montréal, Qc, H1Y 2C8