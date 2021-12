LAPOINTE, Claude



De Saint-Amable, le 5 décembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé Claude Lapointe, fils de feu Lucien Lapointe et de feu Anna-Marie-Côté.Il était le frère de : feu Suzanne (Stanislas), Jeannine (feu Marc), Monique et Claire (Guy-Michel). Il laisse également dans le deuil sa filleule Yolande, ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au :SAINT-AMABLE, QC, J0L 1N0Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 18 décembre 2021 dès 11h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Saint-Amable, ce même jour, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.