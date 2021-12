GUERTIN, Roger

Frère Mariste



À Saint-Jean-sur-Richelieu, est décédé subitement, mercredi le 1er décembre, à l'âge de 75 ans et deux mois, le frère Roger Guertin.Né le 8 octobre 1946, il était le fils de feu M. Marcel Guertin et de feu Mme Camillia St-Amour.Après ses années de formation et d'étude, il entreprit sa carrière d'éducateur au Juvénat St-Joseph, devenu École Secondaire Marcellin-Champagnat à St-Jean-sur-Richelieu comme professeur de mathématiques surtout : il y passera 35 ans. Après une année sabbatique, il amorcera une nouvelle carrière, à St-Jean-sur-Richelieu toujours, comme économe provincial-adjoint; en janvier 2021, il prendra la relève du frère Yvon Bédard, décédé subitement lui aussi.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Gilles, Monique, Denise (Mario Hardy), Yvan (Nathalie Bibeau) et Alain (Johanne Dion).Ses funérailles auront lieu en l'église Saint-Athanase - 500 1ère Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville, mardi, le 14 décembre, à 10 h 30.La famille et la communauté recevront les condoléances à l'église, à compter de 9 h 45.À la demande de la Santé publique, les participants devront porter le masque tout au long de la présence à l'église.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, J2X 3M6450-346-6020