BOURGON, Jacques

De Bois-Des-Filion, le 28 novembre 2021 est décédé M. Jacques Bourgon, époux de Mme Claire Bourgon née Brunet.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Carl et Karine (José), sa petite-fille Isabella, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis-es précieux-ses.M. Bourgon fut confié au :418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8L'exposition aura lieu: jeudi le 16 décembre 2021 de 13h30 à 16h30 et de 18h à 21h. Une réunion de prières aura lieu directement sur place à 15h30.Vos témoignages de sympatie peuvent se traduire par l'envois de dons à :