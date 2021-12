TRUDEL, Denise



À Montréal, le 16 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Denise Trudel, épouse de feu M. Jean-Paul Larouche (2016), native de Saint-Prosper-de-Champlain. Elle était retraitée après une belle carrière dans l'enseignement, dont plusieurs années à Saint-Laurent.Elle laisse dans le deuil ses frères Joseph (feu Cécile) et Pierre (feu Louise), sa soeur Juliette (feu Jean-Claude) et sa belle-soeur Colette (feu André).Un merci tout spécial à ses nièces Guylaine et Lucie, à son accompagnatrice Mony ainsi qu'au personnel et amis du Manoir de Casson.Les funérailles auront lieu le samedi 18 décembre 2021 à 11h en l'église de Saint-Prosper, au 360 rue de l'église, Saint-Prosper-de-Champlain, G0X 3A0. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille à partir de 10h dans la sacristie.L'enterrement aura lieu à une date ultérieure au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, sis au 6893 rue Sherbrooke Est à Montréal.Vous pouvez si vous le souhaitez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne de l'Alzheimer, (www.alzheimer.ca/fr).