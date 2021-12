RENAUD, Denis



À St-Eustache, le 5 décembre 2021, à l'âge de 84 ans est décédé M. Denis Renaud, époux de Mme Suzanne Ladouceur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Martine), Marie-Claude (Benjamin), Marc (Nathalie), Myriam (Paul) et Luc (Annie), ses 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 13 décembre 2021 de 14h à 17h, suivi de 19h à 21h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le mardi 14 décembre 2021 à 12h00, en l'Église de Saint-Eustache, 123, rue St-Louis, Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Manoir St-Eustache et à Héma-Québec.