DESALLIERS, Fernande



À Montréal, le 4 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Fernande Desalliers.Elle laisse dans deuil sa fille Marie-Josée Lebeau, son fils Serge Lebeau, ses petits-fils Emmanuel Roy (Cynthia Bachand) et Jérémie Roy, ses arrière-petits-enfants Louvick, Mysha, Lily-Mai, Coralie, Mathis, Kilian, et Billy ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 18 décembre de 8h30 à 10h. Les funérailles suivront à 10h30 en l'église St-Marcel, 1630, St-Jean-Baptiste, Montréal.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Jean-Baptiste de Pointe-aux-Trembles.