À la recherche d’un donneur de rein pour vivre

Le rein qu’Annie Desgagnés a reçu d’un donneur décédé en 2002 ne suffit plus et elle doit en recevoir un nouveau pour continuer à vivre.

Elle a appris la triste nouvelle il y a quelques mois.

«Mon rein ne suffit plus, n’est plus capable de filtrer adéquatement mon sang», dit-elle en entrevue à TVA Nouvelles.

Si certains greffés peuvent vivre longtemps avec un greffon, la transplantation rénale a une durée limitée.

«La greffe rénale, ce n’est pas éternel. On a des patients qui vivent avec un greffon qui a été greffé en 1974. Donc, ça fait 47 ans qu'ils ont le même rein. Mais je vous dirais qu'on peut faire 20-25 ans avec un rein, des fois plus que ça, des fois malheureusement moins», explique la Dre Isabelle Houde, directrice de l’unité des transplantations rénales du CHU de Québec.

Annie Desgagnés doit se soumettre à des séances de dialyse de trois heures, trois fois par semaine.

«C'est un appareil qui est connecté directement à mon coeur. Mon sang sort de moi et est filtré dans un filtre dans une machine qui est à côté de moi», dit-elle.

Longue liste d’attente

Selon Transplant Québec, 583 personnes sont en attente d'une greffe rénale.

En 2021, 148 Québécois ont reçu une transplantation.

Lorsqu’une personne a besoin d’un nouveau rein, des tests sont d’abord effectués auprès des membres de sa parenté pour voir s’ils sont compatibles.

«Si on a la chance d'avoir un donneur vivant, c'est toujours mieux. Le donneur est parfaitement bien évalué, il est en parfaite santé. Quand on nous offre un rein d'un donneur décédé, on ne connaît pas toute son histoire», affirme la Dre Houde.

L'an dernier, au Québec, il y a eu une cinquantaine de donneurs vivants de reins.

Chaîne d’échange

Il arrive parfois qu’un proche soit prêt à donner son rein, mais qu’il ne soit pas compatible, notamment en raison de son groupe sanguin.

Ces personnes peuvent alors être invitées à participer à une «chaîne d’échange» afin de donner leur organe à une personne compatible.

«Si vous n’êtes pas compatible parce que vous n’êtes pas d'un groupe sanguin compatible, mais que vous êtes en bonne santé et qu'on juge que vous pouvez donner, on pourrait vous offrir de participer à une chaîne d'échange où, là, vous allez donner à quelqu'un qui va donner à quelqu'un qui va donner à quelqu'un, puis en retour, quelqu'un va donner à Annie», affirme la docteure.

Annie Desgagnés, une productrice télé en arrêt de travail depuis juillet invite donc les gens à penser au don d’organe.

«D'en parler à leur famille, de signer leur carte, puis d'en parler à leur entourage et vraiment d'avoir une pensée pour peut-être entrer dans le processus pour devenir un donneur vivant. Peut-être avoir avec moi ce lien privilégié ou avec quelqu'un d'autre. Ça peut aider moi ou quelqu'un d'autre. J'en serais très heureuse», plaide-t-elle.

- d’après les informations d’Harold Gagné