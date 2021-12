LACROIX, Denise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Denise Lacroix, survenu le 26 novembre 2021, à l'âge de 87 ans; fille de feu Joseph-Ovila Lacroix et feu Yvonne Denis.Elle laisse dans le deuil ses filles Danièle (Michel Goulet), Dominique (Ernest Farrier) et Renée, ses neuf petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants, une nièce, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 décembre prochain dès 14h30 à laUne cérémonie hommage aura lieu ce même jour dès 17h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.