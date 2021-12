GAUTHIER, Maurice



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Maurice Gauthier, survenu le 30 novembre 2021, à l'âge de 94 ans. Il était le conjoint de madame Louise Corbeil.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, la mère de ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 décembre prochain dès 12h30 à la :Les funérailles seront célébrées le même jour dès 14h en l'Église Saint-Elzéar, 16 boul. St Elzéar Est, Laval, Qc, H7M 1C2.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier l'équipe du 5e étage du CHSLD Paul-Lizotte pour la qualité des soins prodigués à Maurice Gauthier durant son séjour.