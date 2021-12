Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Longue vue sur le court

Capture d'écran

Vous cherchez des films à voir en famille dans le confort de votre salon ? La septième édition du Festival Longue vue sur le court, qui se déroule en ligne jusqu’à dimanche, devrait vous intéresser. Le volet jeunesse de l’événement propose une sélection de 26 courts métrages provenant des quatre coins du monde, regroupés en quatre programmes selon les groupes d’âge. Pour visionner les films, il suffit de se procurer un passeport virtuel gratuit sur le site officiel du festival.

► Où : longuevuesurlecourt.com

Maria

Photo courtoisie

On croyait bien connaître l’humoriste Mariana Mazza. Mais on lui découvre ici des talents presque insoupçonnés de comédienne et de scénariste avec Maria, désormais offert aux abonnés de Club illico.

Elle brille en effet dans la peau d’une jeune trentenaire sans grande ambition qui accepte un poste de remplaçante dans une école secondaire pour faire plaisir à sa mère, gravement malade. Aussi drôle que touchant, le film permet également de mettre en lumière le talent de Florence Longpré et d’Alice Pascual, ainsi que du réalisateur Alec Pronovost.

► Où : Diffusé sur Club illico

Le Messie de Haendel

L’Orchestre classique de Montréal offre en webdiffusion l’œuvre Le Messie, de Haendel, enregistrée lors d’une prestation le 7 décembre dernier à l’oratoire Saint-Joseph. La prestation, sous la direction du chef Boris Brott, met en vedette la soprano Jacqueline Woodley, la mezzo-soprano Marie-Andrée Mathieu, le ténor Antoine Bélanger et le baryton-basse Neil Craighead. On retrouve aussi l’ensemble vocal Les Rugissants sous la direction de Xavier Brossard-Ménard. Le concert est diffusé en ligne jusqu’au 21 décembre 2021.

► Où : orchestre.ca

L’Odyssée

Photo courtoisie, Philippe Nguyen

Jusqu’au début janvier, il faut aller marcher les week-ends dans un centre-ville de Montréal embelli par le parcours d’installations géantes et immersives baptisé L’Odyssée. Ce circuit d’un demi-kilomètre offre aux visiteurs un plongeon dans le monde magique des contes et des légendes. Une chorale du temps des Fêtes égaye également le coin des rendez-vous tous les samedis de décembre.

► Où : rue Sainte-Catherine Ouest, entre Crescent et McGill College