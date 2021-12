Un organisme mise sur l’éducation pour éviter aux chauffards honteux de récidiver

Éviter la prison aux chauffards en misant sur l’éducation

Des chauffards et récidivistes de l’alcool au volant peuvent échapper à des amendes salées ou à la prison grâce à un programme montréalais qui prône l’éducation avant la répression.

«Tout le monde a droit à une deuxième chance. Pourquoi ne pas éduquer les gens, pour s’assurer qu’ils ne recommencent pas ?» soumet Kim Miller, présidente du Projet Point Final.

Depuis 10 ans, sa cousine Debbie et elle sensibilisent et aident des contrevenants arrêtés pour conduite avec les facultés affaiblies.

Seuls les plus téméraires sont admissibles au programme. Il s’agit de ceux qui sont arrêtés avec plus du double de la limite d’alcool permise et des récidivistes, mais pas ceux qui ont fait des victimes ou déjà commis des crimes graves.

L’intégration au programme se fait avec l’approbation des procureurs de la Couronne. La durée varie entre quatre mois et un an.

En échange d’un allègement de leur peine, les accusés doivent assister chaque semaine à une séance de sensibilisation de 45 minutes dans les bureaux de Point Final, ainsi qu’à deux rencontres du groupe Alcooliques Anonymes.

«Ce n’est pas parce qu’on pense qu’ils sont alcooliques, mais on veut qu’ils comprennent qu’un changement s’impose», explique Kim Miller.

Pas de déni

Si le programme est gratuit et évite une amende exorbitante et la prison, l’implication des participants doit être totale, insiste-t-elle.

«La justice te donne cette perle, cette deuxième chance. Si t’es en retard, la porte est barrée et tu manques ta rencontre. On avise la Couronne qu’on a un problème dans le dossier», dit Mme Miller.

Cette dernière souligne aussi que tu n’entres pas dans le programme dans le déni.

«Si la personne dit que c’est la faute aux policiers, que c’est une bad luck, c’est inacceptable, ajoute-t-elle. Il faut assumer que l’erreur s’est produite quand tu t’es levé, que tu as mis la clé dans le contact.»

À la fin du programme, les accusés s’engagent à plaider coupables. Ils n’échappent pas à un casier judiciaire, mais l’amende sera réduite et un récidiviste évitera d’aller en prison.

«On ne grandit pas lorsqu’on fait 30 jours de prison. La société est davantage protégée si le conducteur est éduqué», insiste Debbie Miller, la cousine de Kim.

Ailleurs au Québec?

Si le programme est offert à la cour municipale de Montréal et de quelques autres villes autour, les cousines Miller cherchent à étendre l’éducation pour les chauffards ivres ailleurs au Québec.

«On aimerait entrer dans les palais de justice partout. Ce serait bénéfique qu’il y ait de l’éducation ailleurs dans la province, c’est ça que nos pères voulaient, éduquer», lance Debbie Miller.

C’est en effet son père, Bryan Miller, qui a fondé Point Final il y a 34 ans, aidé de son frère, Barry, le père de Kim. Deux alcooliques devenus sobres, ils assistaient d’autres personnes aux prises avec des problèmes d’alcool dans leurs déboires judiciaires. Kim et Debbie Miller ont repris les rênes de l’œuvre de leurs pères et accompagnent jusqu’à 300 accusés par année.

«J’ai honte, je ne l’ai dit à personne»

Un jeune homme récemment condamné pour alcool au volant est si humilié d’avoir été arrêté il y a plus d’un an qu’il n’en a encore jamais parlé à ses proches.

«J’ai tellement honte, j’ai peur que mes parents me jugent. Je vais devoir avancer et avouer, mais pour l’instant je suis trop embarrassé», avoue le jeune homme de 28 ans, qui a demandé à ce qu’on taise son nom..

« Un cave...»

En août 2020, il revenait d’une fête avec des amis dans un bar où l’alcool coulait à flots. Il a eu la bonne idée d’embarquer dans un taxi. Mais plutôt que de donner son adresse, il a donné celle de son ami chez qui il avait laissé sa voiture plus tôt dans la soirée.

« Moi, comme un cave, j’étais dans un taxi et j’ai débarqué pour aller prendre mon auto », enrage encore le contrevenant.

Il a été arrêté peu après, circulant dans le sens contraire d’un sens unique. Menotté, il a été emmené au poste, où les policiers ont pris ses empreintes et l’ont fouillé.

Il a même passé la nuit dans une cellule.

Comme un criminel

«Je me sentais comme un criminel», se souvient-il.

Son taux d’alcoolémie s’élevait alors à plus du double de la limite permise. Il aurait pu perdre son permis pour cinq ans, mais grâce au programme Point Final, ce ne sera que pour un an.

«Point Final a aussi changé ma vie. J’ai réalisé que je ne buvais pas pour le plaisir, que j’avais un problème d’alcool», a-t-il dit à sa sortie de la salle d’audience, où il venait de plaider coupable à la cour municipale de Montréal, le mois dernier.

Sa mésaventure lui aura coûté 7000 $, dit-il.

«Un taxi jusque chez nous à l’autre bout de l’île aurait été moins cher que les conséquences émotionnelles et personnelles vécues depuis plus d’un an.»

«Les faits sont simples M. le juge»

Quand un accusé plaide coupable de conduite avec les facultés affaiblies, la poursuite présente souvent la cause ainsi : «Les faits sont simples, M. le juge». Cela vient rappeler à quel point il est encore trop banal pour plusieurs de boire et de prendre le volant. Voici des exemples de cas entendus à la cour municipale et dans les locaux de l’organisme Point Final.

Image Adobe Stock Sobre depuis son arrestation À une intersection, une femme heurte deux fois de suite un autre véhicule. Excédé, le conducteur appelle la police. Elle admet devant les policiers qu’elle a les capacités affaiblies. Ce n’est pas la première fois qu’elle se fait passer les menottes pour alcool au volant. Elle avait déjà été accusée il y a plus de 15 ans. Après six mois au programme Point Final, elle a choisi la sobriété, a souligné la procureure de la Couronne, qui énonçait le résumé des faits. Elle devait participer à 50 rencontres Alcooliques Anonymes, mais en a fait plus. «Je vous félicite d’avoir fait plus de séances. Le programme ne demande pas la sobriété, mais je crois que vous étiez rendue là», a dit la juge Josée Hamel. Puisqu’elle a terminé le programme Point Final, elle évite la peine de détention prononcée lors d’une récidive. Elle a aussi reçu l’amende minimale de 1000$. Se louer une communauto pour boire La pandémie a pesé lourd sur une mère aux prises avec des problèmes de consommation depuis des années. Isolée avec un bébé, elle sortait boire en cachette dès qu’elle le pouvait. Elle allait consommer dans un parc en plein jour ou se louait un véhicule Communauto pour avoir la paix. Mais en mai 2021, des témoins ont contacté la police après l’avoir vue tituber vers la voiture d’autopartage, démarrer le moteur et baisser les fenêtres. Émotive, la femme a confessé qu’elle vivait alors beaucoup de problèmes. «Dès qu’il y a un stress, je bois», a-t-elle avoué. Depuis plus de 10 ans, elle peine à contrôler sa consommation. Puisqu’il s’agissait d’une première offense, la femme devra suivre un programme de quatre mois auprès de l’organisme Point Final pour éviter une sanction lourde. Image Adobe Stock «Quelle soirée» «Quelle soirée !» lance le juge Marc Alain après avoir entendu le résumé de l’arrestation d’un homme de 31 ans. Ce soir-là, les policiers sont intervenus pour une collision impliquant un seul véhicule. À leur arrivée, le conducteur a les yeux rouges et une haleine qui empeste l’alcool. Il en est à sa deuxième infraction en trois ans pour alcool au volant. Au poste, il souffle le double de la limite permise. En 9 mois de programme, il a participé à 39 séances de sensibilisation et 76 rencontres Alcooliques Anonymes. «Qu’avez-vous appris ?» a demandé le juge à l’accusé. «Ça ne change rien, combien tu bois, c’est quand même dangereux. J’ai vu lors des séances plusieurs exemples de ce qui aurait pu arriver ce soir-là», a dit l’accusé. «Vous n'aviez pas compris?» «J’espère que vous êtes meilleur comme vice-président que pour gérer votre conduite avec l’alcool», a lancé le juge Marc Alain à un homme de 27 ans arrêté pour une deuxième fois pour alcool au volant en cinq ans. «La première fois, vous aviez payé une amende. Vous n’avez pas compris ? Peut-être que ce n’était pas assez dissuasif», a ajouté le juge municipal en acceptant que l’homme purge ses 30 jours de prison de façon discontinue. «Vous êtes v.p. dans une compagnie de transport. Quel exemple à donner ! Probablement que vos employés parlent dans votre dos», a dit le magistrat. L’accusé a expliqué qu’au moment de son arrestation, il venait de faire la grande demande à sa copine. «Vous auriez pu mourir après avoir demandé votre conjointe en mariage», lui a rappelé le juge, lui suggérant de devenir un exemple pour son enfant à naître. Le juge a conclu ainsi : «Monsieur, il y a une bonne façon de faire le party et boire : faites-le à la maison.» Image Adobe Stock «Est-ce que c'est grave?» 200 mg d’alcool par 100 ml de sang : voilà ce qu’indiquait l’éthylomètre lorsqu’il a été arrêté. «Est-ce que c’est grave ?» demande l’homme lors d’une rencontre sur le Projet Point Final. La présidente du programme prend un petit bout de papier, y inscrit la limite permise, 0,08, ainsi que le taux de l’accusé : 0,2. C’est plus du double de la limite permise, souligne-t-elle. L’homme participe au programme, même s’il doit faire plus de 45 minutes de route pour se rendre à la rencontre des Alcooliques Anonymes la plus proche de son chalet. «Ma blonde va devoir m’amener et elle ne conduit vraiment pas vite dans la neige», dit-il. Mme Miller lui souligne qu’il devrait plutôt être reconnaissant et comprendre que ses actions ont aussi des répercussions sur son entourage. Image Adobe Stock Avec ses quatre enfants Une mère est allée chercher ses enfants à l’école un lendemain de party, alors qu’elle était encore ivre. Se croyant apte à conduire puisqu’elle avait pu dormir presque toute la journée, elle est allée récupérer ses enfants vers 17 h. Sur le chemin du retour, elle a foncé dans le derrière d’un autre véhicule. Remarquant ses yeux rougis, l’autre conductrice a appelé les policiers. À leur arrivée, ils ont remarqué la présence des quatre enfants dans le véhicule. Au poste, elle a soufflé plus du double de l’alcool permis légalement. Plus encore, nouvellement détentrice d’un permis de conduire, c’était tolérance zéro pour elle. « J’ai dormi toute la journée, je pensais que j’étais correcte, que j’étais juste lendemain de veille », a-t-elle dit lors de sa rencontre d’intégration au programme Point Final.

