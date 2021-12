Les policiers font de nombreuses arrestations qui coûtent cher aux insouciants

Un champion pour traquer les conducteurs ivres

Un policier de Montréal, champion pour intercepter les conducteurs ivres, et dont la rigueur est redoutée par certains avocats de la défense, a été honoré pour son apport à la lutte à l’alcool au volant.

«Les gens qui conduisent avec les capacités affaiblies s’exposent à de graves conséquences. Au niveau judiciaire, on s’entend que d’avoir enlevé la vie de quelqu’un, c’est beaucoup plus grave que n’importe quel procès», lance l’agent Maxime Berthelot.

Il est le patrouilleur du Service de police de la Ville de Montréal qui a arrêté le plus de chauffards avec les capacités affaiblies, soit plus de 350 en 17 ans de carrière.

Il a aussi le meilleur taux de réussite devant les tribunaux : 91 % de ses arrestations en matière d’alcool au volant se sont soldées par des condamnations.

Les Mères contre l’alcool au volant (MADD : Mothers against drunk driving) ont tenu à lui remettre une médaille pour ses efforts.

«Cheval de bataille»

«C’est grâce aux policiers comme l’agent Berthelot que les chauffards sont retirés de nos routes, les rendant plus sécuritaires pour vous et moi, et ceux que nous aimons», a insisté Theresa-Anne Kramer, porte-parole de MADD Mont­réal, en lui remettant le prix.

Le commandant du poste 3, à Pierrefonds, où travaille l’agent Berthelot, l’a présenté comme un policier qui fait de la lutte à la conduite avec les facultés affaiblies son cheval de bataille.

«Il planifie ses patrouilles de façon à se garder des moments pour vérifier la capacité de conduire de personnes envers qui il a des soupçons», a précisé le commandant Guillaume Théberge.

Et lorsqu’il intervient auprès d’un automobiliste ivre, il s’assure de ne laisser aucune possibilité d’acquittement pour des erreurs de procédures.

Ses interventions sont faites avec tellement de rigueur que des avocats de la défense le redoutent, certains allant jusqu’à refuser de traiter un cas en voyant son nom au dossier, a-t-il dit avec fierté.

Mais s’il arrête plusieurs conducteurs ivres, c’est simplement parce qu’il procède généralement à plusieurs interceptions. Sa priorité est d’arrêter des criminels, « peu importe le crime », insiste-t-il.

Autre satisfaction pour lui : il souligne avoir déjà reçu des remerciements de personnes qu’il a déjà arrêtées ivres sur la route.

«Ils m’ont dit que je leur avais sauvé la vie en les ayant arrêtés. C’est valorisant de savoir que ces gens ont compris leur problème. Il y a beaucoup de déni, la plupart des gens disent qu’ils étaient aptes à conduire» a-t-il déploré.

Montréal, une des pires villes pour l’alcool au volant

Dans la métropole, le problème de l’alcool au volant persiste depuis 10 ans. Le nombre de chauffards accusés parce qu’ils ont conduit ivres stagne et ne présente aucune amélioration.

Depuis 2010, en moyenne 3500 chauffards sont accusés de conduite avec les facultés affaiblies dans la métropole, selon des données obtenues de la cour municipale de Montréal. En 2019, on en dénombrait plus de 3900.

Pourtant, «la loi est devenue plus sévère, il y a plus de publicités de la SAAQ, tout est plus percutant», note Me Kim Cloutier, de la Direction des poursuites pénales et criminelles de la Ville de Montréal.

Effet de la pandémie

«Les dossiers se maintiennent chaque année, c’est certain qu’on aurait intérêt à ce qu’il y en ait moins», lance celle qui poursuit des automobilistes ivres depuis 28 ans.

On a observé une légère diminution des cas en 2020, mais les bars et restaurants ont été fermés plusieurs mois pendant la pandémie et les grands rassemblements, propices à la consommation excessive d’alcool, étaient interdits.

«Montréal, c’est un des pires endroits au Québec pour la conduite avec les facultés affaiblies, alors que c’est là qu’il devrait y en avoir le moins», s’insurge le directeur général d’Éduc’Alcool, Hubert Sacy, évoquant une récente enquête.

Métro, autobus, taxis, services de raccompagnement : en ville, les options sont pourtant nombreuses pour un retour à la maison sécuritaire, dit-il.

Le verre de trop

«À Montréal, les distances sont courtes, les gens se disent peut-être qu’ils ne sont pas trop loin et prennent le volant», croit le policier de Mont­réal à la retraite André Durocher.

Il se rappelle avoir souvent vu des taux un peu au-dessus de la limite permise, ce qui laisse croire que ces gens se faisaient arrêter après avoir bu «un petit verre de trop».

La majorité des autres districts judiciaires ont vu leurs statistiques en matière d’alcool au volant diminuer dans les dernières années, selon des données obtenues par le ministère de la Justice ainsi que les cours municipales du Québec.

C'est humiliant...

et ça coûte cher Voici un aperçu du chemin de croix qui attend un conducteur épinglé avec les facultés affaiblies. Interception : Le policier va vérifier vos symptômes (yeux rouges et vitreux, haleine, problèmes d'élocution).

Échantillon : Le policier n'a plus besoin de motif pour vous faire souffler dans l'appareil de détection approuvé (ADA). L'appareil émet un résultat, soit FAIL, WARM ou PASS.

Arrestation : Si l'ADA affiche le résultat FAIL, le policier procède à votre arrestation. Agence QMI

Droits : Le policier doit s'assurer que vous pouvez contacter un avocat aussitôt que possible.

Remorquage : Le véhicule que vous utilisiez lors de l'infraction est remorqué.

Criminalisé : Vous êtes écroué, fouillé, on prend vos empreintes digitales comme n'importe quel autre criminel.

Autre échantillon : On vous fait souffler dans un alcootest. Deux échantillons sont prélevés, à 20 minutes d'intervalle.

Accusation : On vous libère avec une citation à comparaître.

Saisi : Le véhicule est saisi de 30 à 90 jours, selon le taux d'alcoolémie ou s'il s'agit d'une récidive.

Suspension : Le permis est suspendu 90 jours après l'arrestation

Refus : Si vous ne voulez pas soufflez, vous êtes accusé au criminel, votre permis est suspendu pour 90 jours et votre véhicule est saisi.

Révocation : Si vous êtes reconnu coupable, vous ne pourrez pas conduire pendant une période minimale d'un an.

Permis restreint : Selon certaines conditions, vous pourrez conduire équipé d'un antidémarreur éthylométrique approuvé par la SAAQ.

Refus : Si vous refusez de souffler, vous aurez les mêmes conséquences que si vous aviez soufflé plus du double de la limite permise. Facture salée Agence QMI Remorquage du véhicule 125 $

Remisage du véhicule 25 $/jour

Avocat de 1500 $ à 16 000 $, selon le dossier (prévoir autour de 300 $/heure) Évaluation du Programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies de la SAAQ 344,93 $. En cas d’échec 800 $

En cas d’échec Séance AlcoFrein (programme d'éducation de 3 heures) 150 $ Si reconnu coupable Amende minimale 1000 $

Suramende 600 S

Frais de cour 200 $

Contribution d'assurance supplémentaire payée à la SAAQ pour l'obtention d'un nouveau permis 300 $ Antidémarreur éthylométrique (si accordé) :

Installation 57,99 $



Utilisation 732 $ pour un an (61 $/mois)

pour un an (61 $/mois) Impact sur la prime d'assurance environ 100 $/mois Estimation variable Impact de la révocation du permis et de l'interdiction de conduire (dépenses de taxis ou autre moyen de transport, perte d'emploi si applicable)

Journées de travail perdues pour aller à la cour

Fonctionnement d’un

alcootest électrochimique 1. L’alcool est expiré par les poumons Quand on a bu, les molécules d’alcool présentes dans l’estomac circulent d’abord dans le sang et rejoignent les alvéoles dans les poumons. L’alcool est expulsé en respirant. 2. Alcool récolté dans l’appareil Par un embout buccal à usage unique qui dirige l’air (et l’alcool) vers la batterie de l’alcootest. 3. Alcool transformé en électricité Lorsque l’air expiré entre dans la cellule électrochimique de l’alcootest, l’alcool s’oxyde (par le contact avec l’électrode en platine et la membrane acide). Cette décomposition permet de séparer notamment les électrons, dont le mouvement créé un courant électrique. 4. Quantité d’électricité mesurée Les électrons circulent vers un compteur de courant électrique. Plus il y a eu d’alcool qui s'est oxydé, plus le courant électrique est puissant. Un microprocesseur convertit la puissance du courant en taux d’alcool dans le sang et affiche le résultat Limite légale Au Québec, le taux maximal d’alcool permis au volant est de 80 mg pour 100 ml de sang, ce qu’on appelle communément le .08. On peut mesurer l’alcool dans le sang dans un souffle, car on trouve autant d’alcool dans 2100 cm3 d’air que dans 100 ml de sang. Alcootests jetables Ces produits vendus pour quelques dollars fonctionnent généralement avec des matériaux (des cristaux par exemple) dont la couleur se modifie au contact de l’alcool. Sources: howstuffworks.com, SAAQ, drugabuse.gov, Alco Prevention Canada; Recherche: Baptiste Zapirain; 3D: Sébastien Roy; infographie: Karine Leblanc

